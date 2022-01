Mūžībā devies mākslinieks Jānis Spalviņš

2021. gada 31. decembrī mūžībā devies daudzu jomu mākslinieks, pedagogs Jānis Spalviņš, viens no mūsdienu Latvijas Mākslinieku savienības veidotājiem un Starptautiskās Vizuālās mākslas asociācijas (IAA/AIAP) Latvijas nacionālās komitejas vadītājs, portālu "Delfi" informēja Latvijas Mākslinieku savienība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jānis Spalviņš beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās koktēlniecības nodaļu (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma) 1968. gadā. RLMV mākslinieks mācījās pie pasniedzējiem, koktēlniekiem - nodaļas vadītāja Voldemāra Tiltiņa (1899-1985), virpošanu pie Vīganta Bauera, kokapstrādi pie R. Jēkabsona.

1974. gadā Jānis Spalviņš absolvēja Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Rūpnieciskās mākslas nodaļu (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozare).

2003. gadā Jānim Spalviņam tika piešķirts Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās.

Jānis Spalviņš izstrādājis un realizējis interjera projektus publisko ēku telpās: Gaiļezera slimnīcai (tag. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs, interjeri, sēru zāles interjers kopā ar arhitektu Andri Purviņu un interjera mākslinieci, akvarelisti Ievu Spalviņu; 1978-1982), Paula Stradiņa Rīgas medicīnas vēstures muzejam (1977), bij. Rīgas Civilās aviācijas institūta foajē (1978-1986), Ainažu jūrskolas memoriālajam muzejam (kopā ar I. Spalviņu un V. Lazdiņu, 1984-1986), Leļļu muzejam (kopā ar I. Spalviņu un V. Lazdiņu, Zagorska, Krievija, 1978-1986). Mākslinieks veidojis arī metus brandmūru apgleznošanai.

Jānis Spalviņš bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1975. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs Jānis Spalviņš bija no 1978. gada, un rekomendācijas biedra statusa iegūšanai izsniedza arhitekts, dizainers Jānis Pipurs, gleznotāji Kurts Fridrihsons, Ojārs Ābols. No 1992.-1994. gadam Jānis Spalviņš bija Latvijas Mākslinieku savienības valdes loceklis, pildīja viceprezidenta pienākumus. Rosināja pārmaiņas organizācijas darbā, bija klāt svarīgā valdes balsojumā 1992.gada 23.martā par MF likvidāciju un tā īpašumu, arī mākslas darbu kolekcijas pārņemšanu.

Jānis Spalviņš darbojās enerģiski un daudzpusīgi - kā gleznotājs, vides un multimediju mākslinieks, izstāžu un ekspozīciju iekārtotājs, grāmatu ilustrators, starptautisku projektu, simpoziju un izstāžu kurators. Izstādēs piedalījās kopš 1974. gada. Sākotnēji mākslinieks eksponējis modernisma stilistikas darbus jauktā un akrila tehnikās, tomēr akvareļglezniecība kļuva daiļradē dominējoša. Gleznojis mitrā akvareļa tehnikā, izmantojis gan tehnikas plūstošo formveidi, gan pretkrāsu saspēli un kontrastus. Mākslinieks aktīvi darbojies un popularizējis akvareļglezniecības norises.

Jānis Spalviņš darbus eksponējis izstādēs Latvijā, Vācijā, Japānā, Somijā, Ķīnā, Indijā, Austrālijā u.c. Rīkojis personālizstādes grāmatnīcā "Mākslas grāmata" (izstāde "Dizains, dekors", 1974), Jūrmalas jahtklubā ("Ostas", kopā ar K.Fridrihsonu, 1975), bij. Republikāniskajā Zinību namā (1978), Valmieras, Valkas, Saldus muzejos (1982), ar I.Spalviņu Rietumberlīnē (Vācija, 1990), galerijā "Kolonna", galerijā "Rīgas Galerija" (1992; "Intensitātes", 1998; "Ūdeņi", 2001; "Atspulgi", 2003), Viļņā ("Ūdens sapņi", Lietuva, 2005).

Jānis Spalviņš darbojās arī kā pedagogs. Bijis lektors Latvijas Mākslas akadēmijā, Liepājas Universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā u.c.

Jāņa Spalviņa darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, Ķīnas Mākslinieku savienības kolekcijā u.c.