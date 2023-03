Mūžībā devies Nobela prēmijas laureāts, japāņu rakstnieks Kenzaburo Oe

3. martā 88 gadu vecumā mūžībā devies japāņu rakstnieks Kenzaburo Oe, šorīt raksta Japānas medijs "NHK".

Oe ir pazīstams kā romānu, īsprozas un eseju autors. Savos darbos viņš pievērsies 20. gadsimta otrās puses sabiedrībai aktuāliem un eksistenciāli sarežģītiem jautājumiem. 1994. gadā viņš kļuva par otro japāni, kurš ieguvis Nobela prēmiju literatūrā; komitejas pamatojumā teikts: "Par to, ka viņš ar poētisku spēku radījis iedomātu pasauli, kurā realitāte saplūst ar mītu, radot satraucošu mūsdienu cilvēcisko grūtību ainu."

Viņa zināmākie darbi ir "Privāta lieta" ("A Personal Matter", 1964; grāmata ir tulkota latviešu valodā), "The Silent Cry" (1967), "The Game of Contemporaneity" (1979) u. c.