Mūžībā devies profesors Kalvis Torgāns, portālam "Delfi" apstiprināja advokāts Romualds Vonsovičs.

Aģentūras LETA arhīvs un publiski pieejamā informācija liecina, ka Torgāns dzimis 1939.gada 31.martā. 1962.gadā beidzis toreizējās Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti. Jau no 60.gadiem Torgāns augstskolā ieņēmis dažādus amatus. 1991.gadā kļuvis par LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītāju, bet 1997.gadā kļuvis par dekānu Juridiskajā fakultātē.

Torgāns 2008.gadā kļuva par Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoru, bet 2014.gadā viņam beidzās likumā noteiktais tiesneša pilnvaru termiņš. Tāpat Torgāns strādāja advokatūrā un ir Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) īstenais loceklis.

Torgāns ir vairāku desmitu grāmatu un vairāku simtu citu publikāciju autors.

Saeima 2015. gadā vienbalsīgi piešķīra Goda tiesneša nosaukumu Torgānam. Saeimas Juridiskā komisija Torgānu raksturoja kā izcilu juristu, profesionāli un autoritāti civiltiesību nozarē. Viņš ar savu darbību stiprinājis tiesas reputāciju sabiedrībā. Informācija Augstākās tiesas mājaslapā liecina, ka Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību.

Mūsu tiesību zinātne ir cietusi smagu zaudējumu - mūžībā ir aizgājis profesors Kalvis Torgāns, viens no Latvijas lielajiem juristiem. Līdzjūtība ģimenei! — Egils Levits (@valstsgriba) March 12, 2021

2014. gada 31. martā likumā noteiktais tiesneša pilnvaru termiņš beidzās Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesim Kalvim Torgānam.

"Meistars - augstākās raudzes profesionālis juridiskajā laukā" - tā juridisko zinātņu doktoru, habilitēto profesoru Kalvi Torgānu raksturoja AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzsverot, ka AT tiesnešiem tā ir bijusi vērtīga skola - strādāt blakus civiltiesību lielākajai autoritātei, mācoties no viņa domām, darba metodēm, diskusijām.

Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs profesoru Kalvi Torgānu sauca par Civillietu departamenta spožāko zvaigzni, kaut arī viņa laiks tiesneša amatā bijis salīdzinoši neilgs - sešus gadus.

Torgāna zināšanas, pieredze un autoritāte bijuši labākie argumenti ne tikai diskusijās par tiesu lietām, bet arī judikatūras veidošanā un likumprojektu darba grupās.

Apbrīnojamas ir Torgāna darba spējas un enerģija - viņš ir vairāk nekā 35 grāmatu un ap 250 citu publikāciju autors.

Ļoti skumji, mūžībā aizgājis mūsu mīļotais profesors Kalvis Torgāns. Līdzjūtība visiem viņa mīļajiem un tuvajiem. RIP — Dr.iur.Inese Lībiņa-Egnere (@ineselibina) March 12, 2021



Savu 75. dzīves jubileju profesors atzīmēja ar jaunas grāmatas - "Saistību tiesības" - atvēršanu.

Torgāns par AT Civillietu departamenta senatoru kļuva 2008. gadā. Sasniedzot maksimālo tiesneša amata vecumu, 2009. gadā viņa pilnvaras atbilstoši tā brīža likumā noteiktajai iespējai tika pagarinātas par pieciem gadiem.

Torgāns apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni, Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi. 2011. gadā saņēmis Latvijas Universitātes gada balvu zinātnē par zinātniskās skolas izveidi civiltiesībās, 2013.gadā saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā "Gada cilvēks-2013".