Mūžībā devies rakstnieks Milans Kundera

94 gadu vecumā mūžībā devies pasaulslavenais rakstnieks Milans Kundera, atsaucoties uz čehu mediju Novinky.cz ziņo vairāki ārzemju mediji.

Kundera piedzimis 1929. gadā Čehijas (tobrīd Čehoslovākijas) pilsētā Brno. Viņa pirmā publicētā grāmata bija dzejoļu krājums "Člověk, zahrada širá" ("Cilvēks, plašs dārzs"), kas iznākusi 1953. gadā, taču mūsdienās Kundera galvenokārt zināms kā prozas darbu autors.

Kunderas pazīstamākais romāns ir "Nepanesamais esības vieglums" ("Nesnesitelná lehkost bytí", 1984), kas publicēts arī latviski (no čehu valodas to tulkojis Vinifreds Kraučis). Romāna darbība risinās 1968. gada "Prāgas pavasarī", 1988. gadā to ekranizēja amerikāņu režisors Filips Kaufmans.

Čehoslovākijā Kunderas grāmatas ilgu laiku bija aizliegtas. Viņam tika atņemta pilsonība, un 1975. gadā rakstnieks pārcēlies uz dzīvi Francijā.