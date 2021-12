Mūžībā devies spāņu grupas 'Il Divo' solists Karloss Marins

Spāņu grupas "Il Divo" dziedātājs, baritons Karloss Marins miris 53 gadu vecumā grupas Lielbritānijas koncertturnejas laikā, ziņo "Guardian". Grupa atcēla Ziemassvētku turneju, kad Marins ar neatklātu saslimšanu tika nogādāts slimnīcā.

Dziedātāja grupas biedri pieminēja aizgājēju svētdien publicētajā "Twitter" ziņā: "Ar smagām sirdīm mēs vēstām pasaulei, ka mūsu draugs un partneris Karloss Marins ir devies mūžībā. (..) 17 gadus mēs esam bijuši kopā šajā neticamajā "Il Divo" ceļojumā, un mums ļoti pietrūks mūsu mīļā drauga."

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6