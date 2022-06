Mūžībā devies viens no grupas 'Bon Jovi' dibinātājiem Alekss Sačs

70 gadu vecumā miris Alekss Džons Sačs, viens no leģendārās rokgrupas "Bon Jovi" dibinātājiem, ziņo "Guardian". Sačs bija grupas basģitārists no 1983. līdz 1994. gadam. Grupa nav izplatījusi informāciju par Sača nāves apstākļiem.

"Viņš bija ar mums no paša sākuma," sociālajā tīklā "Twitter" raksta grupas līderis Džons Bon Džovi. "Kā viens no "Bon Jovi" dibinātājiem Alekss bija ļoti svarīgs tās dzimšanas procesā."

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc