Mūžībā devies virtuozais trombonists un diriģents Boļeslavs Voļaks

Šā gada 30. maijā 75 gadu vecumā mūžībā devies viens no labākajiem Latvijas trombonistiem – Boļeslavs Voļaks (1944-2020), informēja Latvijas Orķestru asociācijas pārstāvji.

"Jau no pašiem asociācijas dibināšanas un darba pirmsākumiem mūsu kolēģis Boļeslavs dedzīgi iesaistījās jauniešu orķestru attīstības kustībā. Jauniešu orķestru vadīšana un diriģēšana ir ārkārtīgi grūts, bet svētīgs darbs, ko godam, izcili un ar visu sirdi veica Boļeslavs," raksta Latvijas Orķestru asociācijas pārstāvji.

Boļeslavs Voļaks ir viens no spilgtākajiem, talantīgākajiem un virtuozākajiem latviešu trombonistiem. Bijis LNSO trombonu grupas koncertmeistars no 1974. līdz 2011. gadam.

Kā teikts LNSO mājaslapā, Boļeslavs Voļaks trombonu sācis spēlēt dažādos pūtēju orķestros Daugavpilī, vēlāk studējis JVLMA, kuru absolvēja 1971. gadā. Savu profesionālo prasmi pilnveidojis, no 1972. līdz 1975. gadam stažējoties Maskavas Valsts konservatorijas asistentūrā. Jau studiju gados uzsācis profesionāla mūziķa karjeru, strādājot Latvijas Nacionālās operas orķestrī kā trombonu grupas koncertmeistars.

No 1980. gada bija JVLMA docents, no 2002. gada – profesors, no 1988. gada – Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagogs. Savas pedagoģiskās karjeras laikā Voļaks izskolojis praktiski visus Latvijas trombonistus, kas šobrīd ir aktīvi mūziķi.

Voļaks ar zinātnisku pieeju pievērsies un pētījis pūšaminstrumentālistu elpošanas fizioloģiju, radījis praktiski jaunu elpošanas koncepciju. Daudz strādājis pie materiāliem trombona spēles pedagoģijā.

Aktīvs bijis arī darbā ar jauniešiem – Voļaks 1997. gadā izveidoja Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas simfonisko orķestri, 1999. gadā – Rīgas Jauniešu brass band. Ilgus gadus Voļaks bija šo kolektīvu vadītājs un diriģents, visus pārlikumus un aranžējumus jauniešu sastāviem veicis pats.

Līdzās sasniegumiem mūzikā Boļeslavs Voļaks ir starptautiskais meistars šahā, viņu interesē arī galda teniss un citi sporta veidi, teikts LNSO mājaslapā.