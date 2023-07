Mūžībā devusies aktrise un dziedātāja Džeina Birkina

Mūžībā devusies britu aktrise un dziedātāja Džeina Birkina, atsaucoties uz franču medijiem, vēsta "Reuters".

Birkina mūžībā devusies 76 gadu vecumā.

Viņa ir 60. un 70. gadu sievišķības simbols un stila paraugs, kā aktrise viņa nofilmējusies vairāk nekā 45 filmās, bet kā dziedātāja izdevusi 12 mūzikas albumus, kā arī vairākus koncertierakstus.

Birkinas balss skan vienā no visu laiku erotiskākajām dziesmām "Je t'aime... moi non plus", kas tapusi kopā ar dzīvesbiedru Seržu Gensbūru (1928.–1991.), kas savulaik vairākās valstīs tikusi cenzēta, bet mūsdienās kļuvusi par 20. gadsimta franču populārās mūzikas zelta fondu.

Vētrainā un radošā Birkinas un Gensbūra savienība joprojām ir viens no spilgtākajiem 20. gadsimta mīlasstāstiem. Viņu meita Šarlote Gensbūra šobrīd ir talantīga, augstu novērtēta aktrise.

Džeina Birkina bijusi precējusies ar britu komponistu Džonu Bariju (1933.–2011). Šai savienībā dzimusi viņas vecākā meita, fotogrāfe Keita Barija (1967.–2013.), bet attiecībās ar franču režisoru Žaku Dilonu dzimusi meita, šobrīd modele Lū Dilona.

Aktrises vārdā nosaukts viens no visu laiku izsmalcinātākajiem un leģendārākajiem rokassomu modeļiem – "Hermès Birkin Bag".