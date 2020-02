Mūžībā devusies amerikāņu rakstniece Mērija Higinsa Klārka

No dzīves 92 gadu vecumā aizgājusi amerikāņu rakstniece, populārā detektīvromānu autore Mērija Higinsa Klārka, piektdien pavēstīja Klārkas izdevniecība.

"92 gadu vecumā viņa mierīgi aizgāja no dzīves, līdzās esot ģimenei un draugiem," piektdien vakarā tviterī pavēstīja izdevniecība "Simon & Schuster".

Viņas trilleri tikai ASV vien pārdoti vairāk nekā 100 miljonos eksemplāros.

Klārkas romāni tulkoti 35 valodās, arī latviešu valodā, bet vairāk nekā 20 darbi pārtapuši televīzijas un kino filmās.

Karjeras gaitā viņa saņēmusi daudzas godalgas, arī Francijas Lielo kriminālliteratūras balvu 1980. gadā, bet Amerikas Detektīvromānu rakstnieku apvienība 2000. gadā viņu pasludināja par Edgara Alana Po balvu lielmeistari.

Klārkas pirmais romāns "Where are the Children?" iznāca 1975. gadā, un tam bijuši 75 papildu metieni.

Pēc otrā romāna "A Stranger is Watching" iznākšanas 1978. gadā viņa kļuva par miljonāri.

Par bestselleriem kļuva vairums nākamo trilleru, arī "Before I say Goodbye" (2000) un "On the Street Where You Live" (2001), kas ierindojās laikraksta "New York Times" bestselleru saraksta pirmajā vietā.