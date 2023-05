Mūžībā devusies popmūzikas leģenda Tīna Tērnere

83 gadu vecumā mūžībā devusies dziedātāja, popmūzikas leģenda Tīna Tērnere (1939–2023), vēsta ārvalstu mediji.

Kā raksta "The Guardian", pēdējos gadus dziedātājas veselība pasliktinājās, 2016. gadā viņai tikai diagnosticēts zarnu vēzis, bet 2017. gadā veikta nieres transplantācija.

Viņa mūžībā devusies savās mājās, netālu no Cīrihes, Šveicē. Kopš 2013. gada viņa bija Šveices pilsone.

Mūziķe karjeru sāka 60. gados duetā ar savu tā laika dzīvesbiedru Aiku Tērneru. Pēc smagām, narkotiku un vardarbības aizēnotām attiecībām Tīna Tērnere no vīra šķīrās un 70. gadu beigās uzsāka solokarjeru, kļūstot par vienu no 20. gadsimta spožākajam un komerciāli veiksmīgākajām dziedātājām.

Vairāk nekā 50 gadu ilgajā karjerā Tērnere izdevusi vairākus desmitus albumu – vairāk nekā 20 kopā ar Aiku Tērneru un 10 kā solomāksliniece, ieguvusi astoņas "Grammy" balvas, bet 2021. gadā tikusi uzņemta Rokenrola slavas zālē. Viņas repertuāra lielākie hiti ir tādas visā pasaulē zināmas dziesmas kā "The Best", "Private Dancer", "What's Love Got to Do With It" un citas.

Tērneres jaunākais soloalbums "Twenty Four Seven" iznāca 1999. gadā un drīz pēc tam dziedātāja paziņoja par aktīvās karjeras izbeigšanu. Turpmākajos gados viņa publiski parādījusies un uzstājusies dažādās mūzikas balvu ceremonijās un labdarības pasākumos, kā arī piedalījusies Šveicē bāzētā garīgās mūzikas grupā "Beyond".

2008. un 2009. gadā Tērnere devās karjeras piecdesmitgadei veltītā koncertturnejā, sniedzot vairāk nekā 80 koncertu Ziemeļamerikā un Eiropā.

Tērnere sarakstījusi autobiogrāfiskas grāmatas "Es, Tīna: mans dzīvesstāsts" (I, Tina: My Life Story, 1986) un "Mans mīlasstāsts" (My Love Story, 2018). Pirmā no tām ekranizēta režisora Braiena Gibsona spēlfilmā "What's Love Got to Do with It" (1993). Par dziedātājas personību un profesionālajām gaitām tapusi arī dokumentālā filmā "Tīna" (Tina 2021).

2018. gadā Oldviča teātrī, Vestendā, Londonā pirmizrādi piedzīvoja Tērnerei veltīts mūzikls "TĪNA: Tīnas Tērneres mūzikls" (TINA: The Tina Turner Musical).

Nereti Tērnere tikusi dēvēta arī par Rokenrola karalieni. Viņa iedvesmojusi daudzas nākamo paaudžu dziedātājas – sākot no Dženetas Džeksones līdz pat Bejonsei un Rianai.