Mūžībā devusies rakstniece, profesore Agate Nesaule

Šī gada 29. jūnijā ASV mirusi latviešu rakstniece, emeritēta Viskonsinas Universitātes angļu un amerikāņu modernās literatūras profesore Agate Nesaule.

Pazīstamākais un visvairāk tulkotais Nesaules darbs ir grāmata "Sieviete dzintarā" (A Woman In Amber, 1995) autore, kas vēsta par traumatisko Otrā pasaules kara pieredzi.

Agate Nesaule (1938. -2022) dzimusi Nītaurē luterāņu mācītāja Pētera Nesaules un viņa sievas Valdas ģimenē. Otrā pasaules kara beigās kopā ar vecākiem un māsu devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur nokļuva padomju okupācijas zonā un septiņu gadu vecumā pieredzēja vardarbību pret civiliedzīvotājiem. Nesaules ģimenei izdevās sasniegt Rietumu sabiedroto okupācijas zonu un pēc tam 1950. gadā izceļot uz ASV, kur viņa dzīvoja trūcīgos apstākļos un cieta no kara un bēgļu nometnēs pārdzīvojumu dēļ iegūtā posttraumatiskā stresa sindroma.

Agate Nesaule bija Viskonsinas Universitātes angļu valodas un sieviešu studiju profesore. 43 gadu vecumā viņa piedzīvoja laulības šķiršanu un 47 gadu vecumā pēc psiholoģes ieteikuma iesāka rakstīt atmiņu grāmatu par kara šausmām un savas ģimenes sieviešu iekļaušanos amerikāņu sabiedrībā. Tā rezultātā 1995. gadā iznāca Nesaules autobiogrāfiskais romāns "Sieviete dzintarā" (A Woman in Amber. Healing the Trauma of War and Exile), kas ieguva plašu lasītāju un kritiķu atzinību un tika tulkota vācu, zviedru un dāņu valodā. Latviešu valodā darbs izdots 1997. un 2004. gadā.

1996. gadā Agate Nesaule ieguvusi Amerikas Grāmatu balvu. 1996. gadā viņa emeritējās un pilnībā pievērsās rakstniecībai. 2009. gadā iznāca viņas garstāsts "Mīla uz Jeržiju Kosinski" (In Love with Jerzy Kosinski), bet viņas jaunākais darbs "Zudušie saulgrieži: stāsts par trimdu un draudzību" tika izdots 2018. gadā.