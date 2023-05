Mūžībā devusies režisore Vaira Resne

28. maijā mūžībā devusies Balvu goda pilsone, ilggadējā Balvu Tautas teātra un neredzīgo dramatiskās kopas "Redzēt ar sirdi" režisore Vaira Resne (1951–2023), raksta teātrim veltītā vietne "Kroders.lv".

Vaira Resne dzimusi 1951. gada 9. septembrī Balvu rajona Susāju pagastā. Pēc Balvu vidusskolas beigšanas sākusi darboties Balvu teātrī. 1977. gadā Vaira beigusi Latvijas Valsts konservatoriju, iegūstot dramatiskā teātra režisora kvalifikāciju. Bijusi Jelgavas Tautas teātra režisores Lūcijas Ņefedovas audzēkne, mācījusies pie Māras Ķimeles, Mihaila Gruzdova un slavenā krievu režisora Anatolija Vasiļjeva.

Kopš 1972. gada Vaira Resne bijusi Balvu teātra mākslinieciskā vadītāja. Viņas vadībā 1986. gadā Balvu teātris ieguvis Tautas kolektīva nosaukumu un kļuva par vienu no spēcīgākajiem amatierteātra kolektīviem Latvijā, kas strādā psiholoģiskā teātra žanrā.

"Vaira Resne veidoja pārsteidzošas, dziļas un smalkas izrādes ar saviem Balvu cilvēkiem. Dažas no tām pieder pie maniem visspēcīgākajiem teātra iespaidiem. Viņa bija arī īsti un patiesi ticīgs cilvēks, kura pasauli ap sevi darīja labāku. Ļoti, ļoti skumja ziņa," sociālajā tīklā "Facebook" raksta teātra zinātniece Līga Ulberte.

Vaira Resne iestudējusi aptuveni 70 izrādes, to skaitā Frīdriha Šillera "Marija Stjuarte", Marka Tvena "Princis un ubaga zēns", Henrika Ibsena "Heda Gablere", Žana Anuija "Antigone", Raiņa "Pūt, vējiņi!" un "Krauklītis", Aspazijas "Vaidelote" un "Ragana", Rūdolfa Blaumaņa "Pazudušais dēls', "Trīnes grēki", "No saldenās pudeles" u. c. Pēdējos gados režisore bija vairākkārt pievērsusies Antona Čehova dramaturģijai, centusies apgūt slavenā režisora Mihaila Čehova pieredzi. Kā rezultāts šiem radošajiem meklējumiem ir Starptautiskais teātra festivāls Balvos "Ķiršu dārzs".

Vaira Resne vairākkārt saņēmusi Balvu pilsētas Atzinības un Pateicības rakstus, titulu "Balvu goda pilsonis", 2005. gadā – Kultūras ministrijas prēmiju par radošu veikumu un spilgtiem iestudējumiem. Režisore Vaira Resne bija arī Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere.

Atvadīšanās no Vairas Resnes notiks 2. jūnijā no plkst. 12.00 Balvu Romas katoļu baznīcā.