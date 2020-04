Mūžībā devusies teātra kritiķe Silvija Radzobe

Īsi pirms savas 70. dzimšanas dienas mūžībā devusies literatūras un teātra zinātniece, teātra kritiķe Silvija Radzobe (1950-2020), liecina ieraksts Latvijas Televīzijas Kultūras ziņu oficiālajā "Twitter" kontā.

Silvija Radzobe bija pazīstama kā viena no zinošākajām, trāpīgākajām un arī nesaudzīgākajām teātra mākslas kritiķēm, kuras recenzijas par izrādēm vienmēr tika īpaši gaidītas.

Silvija Radzobe izveidojusi Latvijas Universitātes teātra studiju novirzienu un izaudzinājusi vairākas profesionālo teātra kritiķu paaudzes Latvijā.

Radzobe publicējusi arī daudzus pētījumus par teātra vēsturi un mūsdienu teātra procesiem. 2019. gada sākumā klajā nāca Silvijas Radzobes veidotā apjomīgā grāmata "100 izcili Latvijas aktieri" divos sējumos ar dažādu laikmetu Latvijas skatuves mākslinieku personību un daiļrades portretējumiem.

Silvija Radzobe pētījusi arī Aleksandra Čaka daiļradi par ko 2017. gadā saņēmusi dzejnieka vārdā nosaukto balvu. Teātra un literatūras zinātniece saņēmusi arī Baltijas Asamblejas balvu par kolektīvā pētījuma "Teātra režija Baltijā" vadīšanu (2007).

2020. gada janvārī Silvija Radzobe saņēma Normunda Naumaņa vārdā nosaukto balvu kritikā.

Žūrijas pamatojumā, piešķirot galveno balvu Silvijai Radzobei, bija teikts: "Viņas recenzijas vienmēr ir notikums. Silvijas Radzobes vērtējumu gaida, par to strīdās, to noliedz, par to sajūsminās, bet vienmēr lasa un ņem vērā. Kritiķes teksti ir kaislīgi, aizrautīgi, bet viedoklis vienmēr rūpīgi argumentēts un pamatots. Viņa pārzina gan Latvijas, gan Eiropas teātra un literatūras kultūrlaukus, tas ļauj konkrēto izrādi ietvert un recenzijas lasītājam ieraudzīt plašākā kultūratsauču kontekstā. Silvijas Radzobes tekstiem piemīt literāra pašvērtība."

