Nošauts reperis Takeoff no hip-hopa trio 'Migos'

Hjūstonā, ASV nošauts reperis Takeoff no populārā hip-hopa trio "Migos", vēsta ārvalstu mediji.

Takeoff, īstajā vārdā Kirshnik Khari Ball, bija 28 gadus vecs.

Britu mūzikas medijs "New Musical Express" vēsta, ka slepkavība notikusi 1. novembrī, agrā rīta stundā, notikušajam ir vairāki aculiecinieki. Pagaidām tiek precizēti notikušā apstākļi un cita informācija.

Takeoff bija viens no trio "Migos" dalībniekiem. Tajā darbojās arī reperi Offset un Quavo. Takeoff 2018. gadā izdevis arī soloalbumu " The Last Rocket".