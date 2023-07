Pēc Krievijas raķešu uzbrukuma Kramatorskai mirusi ukraiņu rakstniece Viktorija Amelina

1. jūlijā mūžībā devusies ukraiņu rakstniece Viktorija Amelina, kas bija smagi ievainota pēc 27. jūnijā notikušā Krievijas raķešu uzbrukuma Ukrainas pilsētai Kramatorskai, informē Ukrainas PEN klubs.

27. jūnijā Amelina atradusies iecienītā Kramatorskas picu restorānā pilsētas centrā, kad tajā ietriecās Krievijas raidītās raķetes. Uzbrukumā tika ievainoti vairāki desmiti cilvēki, nogalināto skaits jau sasniedzis 13. Pēc gūtajiem ievainojumiem rakstniece bija nogādāta Dņipro slimnīcā.

Viktorijas Amelinas debijas romāns "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" ("Lapkriša sindroms") izdots 2014. gadā. Viņas darbi nominēti vairākām literārām prēmijām un apbalvojumiem, tie tulkoti angļu, vācu, spāņu, čehu u. c. valodās. Kopš 2022. gada Amelina bija strādājusi cilvēktiesību organizācijā "Truth Hounds", kas dokumentē Krievijas karaspēka pastrādātos noziegumus.

27. jūnija rītā Amelina sociālajā tīklā "Twitter" publicējusi bildi ar kolumbiešu rakstnieku Ektoru Abadu Fasiolinsu, kurš ciemojas Ukrainā. Tas ir Amelinas pēdējais ieraksts, un daudzi cilvēki pie tā velta rakstniecei atvadu vārdus.

Famous Colombian writer Hector Abad Faciolince and Ukrainian librarian Yulia in the liberated village of Kapytolivka, where Ukrainian writer Volodymyr Vakulenko was abducted by the occupiers.

It feels like a solidarity hug from America Latina for Ukraine 💛💙#aguantaUcrania pic.twitter.com/GLITjCdmV5