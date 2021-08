Rokmūzikas varenie piemin Čārlija Votsa aiziešanu

Šā gada 24. augustā 80 gadu vecumā mūžībā devās rokenrola leģenda – grupas "The Rolling Stones" bundzinieks Čārlijs Votss (1941-2021). Sēras par kolēģa aiziešanu sociālajos tīklos pauduši viņa laikabiedri un kolēģi.

Emocionālu vēstījumu publicējis "bītls" Pols Makartnijs, kurš "Twitter" video saka – "esmu vienmēr tevi mīlējis". "Fantastisks bundzinieks, stabils kā klints," tā saka kādreizējais "The Beatles" dalībnieks.

Publisku līdzjūtību paudis arī "The Beatles" bundzinieks Ringo Stārs. "Lai Dievs svētī Čārliju Votsu, mums tevis pietrūks, vecīt. Miers un mīlestība viņa ģimenei," raksta mūziķis.

Votsa kolēģis no "The Rolling Stone", Miks Džegers, ir lakonisks un savā "Twitter" kontā nopublicējis bundzinieka foto. Savukārt Kīts Ričards publicējis foto ar bungu komplektu, ko rotā uzraksts "Closed" jeb "Slēgts".

Publiski sēro arī Džoanna Džeta, kura raksta, ka Čārlijs Votss bijis pats elegantākais un cienījamākais rokenrola bundzinieks. "Viņš spēlēja tieši to, kas bija vajadzīgs – ne vairāk un ne mazāk," raksta Džeta.

Eltons Džons "Twitter" publicējis jaunības dienu foto, kurā redzams viņš un Votss. "Ļoti bēdīga diena. Čārlijs Votss bija bundiznieks līdz galam." Viņš dēvē Votsu par pašu stilīgāko vīrieti, kurš allaž bijis laba kompānija. Eltons Džons izsaka līdzjūtību Votsa sievai, meitām un protams grupai "The Rolling Stones".

Rokmūzikas leģenda "The Rolling Stones" ir viena no ietekmīgākajām, vecākajām un komerciāli veiksmīgākajām grupām populārās mūzikas vēsturē. Tā dibināta 1962. gada vasarā, bet Čārlijs Votss tajā muzicēja kopš 1963. gada janvāra.

