2022. gada 26. maijā Rīgas klubā “Melnā Piektdiena” uzstāsies ekstravagantā mūsdienu smagā un alternatīva roka dīva Diamante. Šis būs mūziķes pirmais koncerts Latvijā un norisināsies “UK / Europe Dream” turnejas ietvaros, portālu "Delfi" informēja rīkotāju pārstāve.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diamante Azura Bonelli ir dzimusi Bostonā un uzaugusi Losandželosā. Kopš 7 gadu vecuma aizrāvās ar Dž.K. Roulingas un Stīvena Kinga daiļradi, kas pamudināja meiteni pievērsties dzejai, īsstāstiem un uz aktīvu darbību skolas teātrī. Pusaudža gados viņa jau uzstājās Sanseta bulvāra klubos.

Par savām autoritātēm Diamante sauc Pinku, Avrilu Lavinju un “Guns N' Roses”, taču nevar apgalvot, ka viņai piemīt rokzvaigznēm raksturīgā teiksme pēc ārišķīgām pārmērībām. Tā vietā viņa katru iespējamu brīdi veltīja sev vien raksturīga “smagā roka ar mūsdienīgu alternatīvā roka piešprici” skanējuma izstrādei un slīpēšanai.

2015.gada aprīlī iznāca singli "Good Bye" un "Bite Your Kiss", un drīz vien ierakstu kompānija “Better Noise Music” parakstīja līgumu ar jauno censoni. Piesaistot titulēto producentu Hovardu Bensonu (“My Chemical Romance”, “Motörhead”, “P.O.D.”, “Three Days Grace”, “Apocalyptica”, Kellija Klārksone u.c.), tapa debijaa albums “Coming In Hot”, kas klajā nāca 2018.gadā. Togad iznāca arī Dimante un “Bad Wolves” kopdarbs "Hear Me Now", kas nokļuva 1. vietā roka radiostaciju topā, bet platformā "YouTube" tas skatīts vairāk nekā 70 miljonus reižu!

Turpmākos 3 gadus Dimante pavada aktīvā koncertdarbībā, tostarp uzstājoties pirms tādām mūsdienu alternatīvā roka smagsvariem kā “Three Days Grace”, “Breaking Benjamin”, “Chevelle”, “Shinedown” u.c. Savukārt šī gada 7. maijā iznāca jauns albums “American Dream”.