4. maijā Brīvības laukumā notiks koncerts 'Dziesmotā rezolūcija'

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētku programmā 4. maija vakarā Brīvības laukumā notiks svētku koncerts "Dziesmotā rezolūcija", kurā kopā ar "Latvijas festivāla orķestri" uzstāsies pazīstami dziesminieki un mūziķi, kuru daiļradē noteicošā loma ir dziesmu tekstiem un saturam, portālu "Delfi" informē rīkotāji no biedrības "I did it".

Koncertā uzstāsies Ieva Akuratere, Anta Eņģele, Sniedze Prauliņa, Haralds Sīmanis, Kārlis Kazāks, Goran Gora, Edgars Šubrovskis, Siensliens, Māris Šverns. Pie "Latvijas Festivāla orķestra" pults būs diriģents Artūrs Gailis.

Gatavojoties šim koncertam, visām dziesmām tapušas jauni aranžējumi kamerorķestrim. To autori ir Anitra Tumševica, Emīls Zilberts, Edgars Mākens un Rihards Zaļupe.

Koncertā dažādu autoru dziesmas vienotā stāstā tekstuāli savīs Liepājas teātra aktieris Egons Dombrovkis, liekot pašiem izpildītājiem atsaukt atmiņā pašu savulaik sacītas atziņas un domu graudus par dzīvi, mūziku un laiku.

Koncerta skaņdarbu klāstā gaidāma daudzveidība – izskanēs gan Ievas Akurateres dziedātās tik pazīstamās dziesmas "Lūgšana" un "Manai tautai", gan Haralda Sīmaņa "Ezers", Māra Šverna "Mans zirgs", Goran Goras dziesma "Mosties" un Kārļa Kazāka "Kaijiņa". Ar dziesmu "Nāve jūras malā" uzstāsies Edgars Šubrovskis, bet Antas Eņģeles izpildījumā skanēs vairākas Imanta Kalniņa kompozīcijas. Noskaņām bagāts un daudzveidīgs ieskats sagaidāms arī Siensliena un Sniedzes Prauliņas repertuāros.

Koncerta sākums Brīvības laukumā 4. maijā pulksten 20.00.