5000 cilvēku apmeklē rokkoncertu Barselonā pēc kopēja Covid-19 skrīninga

Sestdienas, 27. marta vakarā Barselonas "Palau Sant Jordi" koncertzālē pieciem tūkstošiem rokmūzikas fanu bija iespēja baudīt īstu koncertu klātienē pēc kopīga Covid-19 testa veikšanas tās pašas dienas gaitā, raksta medijs "The Guardian". Pasākuma mērķis bija testēt Covid skrīninga efektivitāti, lai novērstu vīrusa izplatīšanos masu kultūras pasākumos. Vienīgā prasība apmeklētājiem bija valkāt augstas kvalitātes sejas maskas, ko nodrošināja koncerta rīkotāji.

Koncertam, kurā uzstājās spāņu rokgrupa "Love of Lesbian", tika izsniegta īpaša Spānijas veselības aizsardzības iestāžu atļauja. Kamēr valstī nav atļauts vienkopus pulcēties vairāk par četriem cilvēkiem, koncerta apmeklētāji varēja justies brīvi un atturēties no distancēšanās. Grupas solists Santi Balmess, uzrunājot sanākušos, atzīmēja, ka pagājis pusotrs gads, kopš grupas pēdējās uzstāšanās, un ka daži no mūziķiem raudot prieka asaras par šo iespēju.

Biļešu pircēji varēja izvēlēties apmeklēt kādu no trim vietām Barselonā, kur veica ātru antivielu testu sestdienas rītā. Cilvēki ar negatīviem rezultātiem saņēma kodu mobilajā telefonā iekļūšanai koncertā. Organizētāji lūdza atturēties no pasākuma apmeklēšanas cilvēkus ar sirds slimībām, vēzi, kā arī Covid-19 slimnieku kontaktpersonas. Šis bija pirmais komerciāla rakstura pasākums ar tik lielu apmeklētāju skaitu Eiropā kopš pandēmijas sākuma.

Koncerts bija pilnībā izpārdots, biļešu cenas svārstījās no 23 līdz 28 eiro, ietverot cenā arī testa un sejas maskas izmaksas. Sejas maska koncerta laikā bija jāvalkā obligāti, izņemot ēšanas vai dzeršanas laikā, ko varēja tikai īpaši paredzētās vietās.

Koncerta rīkošanu atbalstīja vietējā pašvaldība un eksperti no Infekcijas slimību ārstēšanas centra, kuri jau decembrī veica līdzīga rakstura pētījumu koncertā ar 500 apmeklētājiem. Toreiz iegūtie rezultāti apliecināja, ka iepriekšēja testēšana ar antivielu testiem un sejas masku izmantošana novērsa infekcijas izplatīšanos koncerta laikā, neievērojot sociālo distancēšanos. "Šis ir kārtējais nelielais solis virzienā uz normālu koncertu un pasākumu rīkošanu pandēmijas laikā," norādīja virusologs Boriss Revollo, kurš bija iesaistīts pasākuma veselības protokolu izveidē.

Kāds no apmeklētājiem savu pieredzi koncerta apmeklējuma laikā komentēja šādi: "Tā bija brīvības sajūta un fantastiska iespēja atkal sajust citu cilvēku siltumu."