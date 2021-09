'ABBA' pēc 40 gadu pārtraukuma izdod jaunas dziesmas un izziņo koncertus

Zviedru popmūzikas leģenda, grupa "ABBA", pēc 40 gadu pārtraukuma laidusi klajā jaunas dziesmas, izziņojusi jaunu albumu un koncertus, kas notiks 2022. gadā Londonā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekšējais grupas albums "The Visitors" iznāca 1981. gadā, bet 1983. gadā "ABBA" četrotne šķīrās un kopš tā laika kategoriski bija nolieguši apvienošanās iespēju.

"Universal Music" paspārnē šā gada septembra sākumā izdotas divas jaunas dziesmas – balāde "I Still Have Faith in You" un dzirkstošā "Don't Shut Me Down", bet jaunais pilna garuma albums "Voyage" tiks izdots 5. novembrī.

Līdz ar jauno dziesmu publicēšanu, "ABBA" dalībnieki izziņojuši arī koncertu sēriju ar tādu pašu nosaukumu "Voyage". Tā sāksies 2022. gada maijā un notiks Londonā, īpaši šiem koncertiem pielāgotā vietā Londonas Olimpiskajā parkā. Koncertu norises vietai dots nosaukums "ABBA Arena" un tās ietilpība ir 3000 apmeklētāju. Būtiski uzsvērt, ka koncerti būs soli priekšā laikam un tajos kopā ar 10 mūziķu lielu dzīvās mūzikas grupu uzstāsies "ABBA" dalībnieku digitālās versijas jeb avatari.

"Kāpēc šis projekts tieši tagad? Vēlamies to paveikt pirms esam miruši," paudis viens no četrotnes, Benijs Andersons.

Savukārt Londona kā koncertu sērija vieta izvēlēta, kā piemērotākā – labākā pilsēta, ja runa ir par izklaidi, teātri, mūzikliem. Turklāt grupa vienmēr jutusi, ka briti viņus uztver kā savējos.

Grupa "ABBA" tika izveidota 1972. gadā un joprojām ir viena no komerciāli veiksmīgākajām apvienībām popmūzikas vēsturē. 1974. gadā grupa ar dziesmu "Waterloo" uzvarēja Eirovīzijas dziesmu konkursā, bet popmūzikas singlu topos visā pasaulē "ABBA" dziesmas atradās regulāri no 1974. līdz pat 1983. gadam. 1999. gadā "ABBA" dziesmas tika adaptētas mūziklā "Mamma, mia!", bet 2008. gadā mūzikls pārtapa filmā ar Merilu Strīpu galvenajā lomā. 2010. gadā "ABBA" tika uzņemta Rokenrola slavas zālē, bet 2013. gadā Stokholmā durvis vēra grupai veltīts muzejs.