Aicina piedalīties Saulrieta sadziedāšanās zibakcijā Doma laukumā

Gada garākajā dienā – 21. jūnijā, Vasaras saulgriežos – Latvijas Radio 2 ēterā skanēs "Gadsimta garākā līgodziesma". Jau no saullēkta pulksten 4.29 projektu ieskandinās latviešu tautas mūzikas grupa "Tautumeitas", bet dienas laikā tiešsaistē dziedāšanai pieslēgsies 40 kori un folkloras kopas no dažādiem Latvijas novadiem, Eiropas valstīm, Amerikas un Kanādas. Savukārt vakarā pulksten 22.00 līgodziesma atgriezīsies Rīgā, Doma laukumā, aicinot ikvienu piedalīties Saulrieta sadziedāšanās zibakcijā kopā ar diriģentu Intu Teterovski un grupu "ElektroFolk", portālu "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāve Indra Zomerovska.

"Sviniet Vasaras saulgriežus un pievienojaties Zibakcijas korim!" aicina Saulrieta sadziedāšanās virsdiriģents Ints Teterovskis. "Tas būs lielisks darba nedēļas noslēgums un veids, kā saņemt īstas līgošanas emocijas. Pieskandināsim ne vien Rīgu, bet arī visu Latviju ar Latvijas Radio 2 ētera palīdzību un kopā pulksten 22.22 sagaidīsim gada garākās dienas saulrietu pašā Rīgas sirdī!"

Zibakcijā plānots daudzbalsīgi dziedāt divas kora dziesmas – Uģa Prauliņa "Kas dziedāja Jāņu nakti" un Emila Melngaiļa "Jāņuvakars". Tāpat repertuārā iekļautas skaistākās līgo dziesmas, "Pie Dieviņa gari galdi" un jaudīgā vīru dziesma "Es izjāju Prūšu zemi". Plašāka informācija par zibakciju pieejama LR2 "Facebook" profilā.

Gadsimta garākā līgodziesma vienas dienas laikā nodrošina tiešsaistes pieslēgšanos 40 dažādām Latvijas un pasaules vietām – kori un folkloras kopas no Latvijas, Kanādas, ASV, Francijas, Austrijas un Luksemburgas dzied skaistākās līgotnes no savas pilsētas vai novada skaistākajām vietām. Projekta īstenošanā iesaistīti vairāk nekā 25 Latvijas Radio žurnālisti, ētera personības un reģionālie korespondenti. No saullēkta līdz saulrietam tiek nobraukti vairāk nekā 2500 kilometri, lai klātienē ar mūsdienu tehnoloģiju starpniecību pārraidītu muzikālo kolektīvu dziedāšanu. Visas līgotnes un dziedātāju sveicieni būs dzirdami Latvijas Radio 2 ēterā, atrodami portālā lsm.lv, kā arī Latvijas Radio 2 "Facebook" un "Instagram" kontā.

Projekts "Gadsimta garākā līgodziesma" notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.