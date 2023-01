Aicina uz Getisburgas koledžas simfoniskā orķestra bezmaksas koncertiem

Baltijas koncertturnejā Latvijā notiks divi Getisburgas (ASV) koledžas Sandermana mūzikas konservatorijas simfoniskais orķestra (The Gettysburg College Sunderman Conservatory Symphony Orchestra) koncerti ar pūtēju un sitamo instrumentu orķestra (The Sunderman Conservatory Wind Symphony) piedalīšanos.

Koncerti "Divas pasaules pasaulē: Amerika un Eiropa" ir bez maksas un notiks 8. janvārī Rīgā, Lielajā ģildē un 10. janvārī Valmieras kultūras centrā, portālu "Delfi" informē koncertturnejas rīkotāji.

Daudzpusīgajā koncertprogrammā klausītāji varēs gan atpazīt jau zināmos Eiropas komponistus Klodu Debisī un Otorīno Respīgi skaņdarbu pārlikumus pūtēju orķestrim, gan arī iepazīt ASV krāšņo mūzikas paleti, kurā klasiskie militārie marši būs ciešā sazobē ar latīņamerikānisko un džezisko muzikālo šķautni.

Īpaša vieta programmā ir atvēlēta mūsdienu Amerikas populāriem komponistiem, kuru daiļrades tematikas lokā klausītājs atpazīs cilvēciskās emociju kolīzijas, vienkāršās dzīves vērojumus apvienojumā ar skaudru reālitātes atgādinājumu – par netaisnīgo karu Ukrainā stāstīs Braiena Belmdžesa (Brian Balmagess) skaņdarbs "Kritušo svētnīca. Kijeva 2014" (Shrine of the Fallen. Kiev 2014), vēsta organizatori.

Koncertā Rīgā, 8. janvārī, koncerta otrajā daļā piedalīsies arī Sandermana mūzikas konservatorijas pūtēju orķestris (The Sunderman Conservatory Wind Symphony), kas atkāpsies no noteiktas skaņdarbu secības principa un koncertā skanēs pūtēju orķestra mūziķu spontāni izvēlēti skaņdarbi.

Savukārt 10. janvāra koncerts Valmieras kultūras centrā notiek "Ziemas mūzikas festivāla" programmā, kas no 9. līdz 15.janvārim norisināsies Valmierā.

Getisburgas (ASV) koledžas simfoniskais orķestris ir Getisburgas koledžas Sundermana konservatorijas orķestra programmas kodols ko vada diriģents Cesars Leal ( César Leal). Orķestris izpilda dažādus skaņdarbus, kas atspoguļo gan Sundermana konservatorijas stingros izpildījuma standartus, gan orķestra lomu plašākā Getisburgas koledžas brīvās mākslas kopienā.

Orķestris nodrošina platformu gan Sundermana Konservatorijas studentiem, gan pasniedzējiem solistiem. Studentu solisti tiek atlasīti ikgadējā Sundermana Konservatorijas koncertu konkursā.

Sundermana Konservatorijas pūtēju orķestris vada Rasela Makutčona (Dr. Russell McCutcheon). Pūtēju simfonisko orķestri veido rūpīgi izraudzīta 40-45 mūziķu grupa, kas regulāri dodas starptautiskās koncertturnejās.

Ielūgumi – bez maksas pieejami visās "Biļešu paradīzes" kasēs.