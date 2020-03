Ārkārtas stāvoklis valstī un piespiedu dīkstāve būtiski ietekmē arī Latvijas mūzikas nozari. Koncertdarbība, kas šobrīd nav iespējama, ir mūzikas nozares viens no galvenajiem iztikas avotiem. Lai atbalstītu Latvijas mūziķus, Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports un LaIPA aicina vairāk atskaņot un klausīties Latvijā radītu mūziku.

"Saistībā ar šo pandēmiju mēs noteikti varam runāt par ekonomisko krīzi, kas ir visaptveroša un ļoti smagi skar tieši izklaides nozari, kas vislielākajā mērā saistīta ar cilvēku apmeklējumu. Nekas mūziķim nevar aizvietot koncertu klātienē, kad tu esi uz vietas - uz skatuves, ar skaņu un gaismu aprīkojumu, un publiku - tā ir pieredze, kuru var sniegt tikai koncertēšana. Pirmo reizi savā darba pieredzē izjūtu šādas ekonomiskas sekas savai darbībai, vai, šajā gadījumā - bezdarbībai. Kā saka - mūziķi ir vajadzīgi gan kāzās, gan bērēs, gan priecīgos notikumos, un arī kara laikā. Šis ir laiks nopietnām pārdomām," saka Agnese Rakovska no grupas "Triānas Parks", kuru koncerts no 27. marta tika pārcelts uz 15. oktobri.

"Grupai "Very Cool People" koncerti ir pārcelti Latvijā, un izmaiņas koncertēšanā visdrīzāk skars arī maijā gaidāmo turneju ārzemēs, kurā ietilpa ilgi plānotās uzstāšanās lielākajā Budapeštas džeza klubā "Opus" un koncerts Dresdenes džeza klubā "Tonne Jazz Club". Diez vai šo koncertus varēs pārplānot, ņemot vērā, cik savlaicīgi uz priekšu tiek plānota šo lielo klubu programmas. Tāpēc gaidām, kā attīstīsies notikumi, un gatavojamies albuma "Koncertprogramma Pa apli" kopā ar reperiem Edavārdi, ansis un Kristīnes Prauliņa izdošanai. Jaunais albums būs pieejams gan visās straumēšanas vietnēs, kā arī fiziskā formātā un to varēs pasūtīt pa pastu. Paralēli izmantojam laiku jaunas mūzikas rakstīšanai un nevaram sagaidīt, kad atkal varēsim tikties mēģinājumos. Protams, saņemtā atlīdzība par atskaņoto mūziku ir ļoti svarīga – tā palīdz nomaksāt dažādus ar grupas uzturēšanu saistītus izdevumus, taču grupas astoņu mūziķu algām svarīgi ir koncerti. Paldies cilvēkiem par to, ka viņi ir saprotoši un mūziķus atbalstoši! Rudens, cerams, būs koncertiem bagāts!" aktuālo situāciju ieskicē Elvijs Grafcovs no grupas "Very Cool People", kuras plānotais koncerts no 28. marta pārcelts uz 14. oktobri.

"Protams, ka arī mani šī brīža situācija ļoti ietekmē – atcelti ir visi plānotie pasākumi tuvākajā mēnesī, un viss liecina, ka tik ātri ierastajās sliedēs mēs neatgriezīsimies. Arī man, kā lielai daļai mūziķu, galvenie ienākumi nāk tieši no uzstāšanās, kur finansiāla stabilitāte rodas tikai no regulāras koncertēšanas. Bet, šādu dzīvesveidu jau mēs izvēlamies tāpēc, ka mīlam dalīties ar klausītāju – satikties mūzikā, kopā radot ko neatkārtojamu, skaistu un patiešām būtisku! Šī saite starp mūziķi-klausītāju ir ļoti svarīga mūsu profesijas sastāvdaļa, kas dod daudz enerģiju, iedvesmu un motivāciju tālākai attīstībai. Saprotams - mēs visi esam saistīti un nevienam šobrīd nav viegli, tādēļ jo īpaši svarīgi saglabāt saikni arī laikā, kad varbūt nevaram atrasties fiziski vienā telpā, bet varam klausīties mūziku radio, pieslēgties sev mīļas mūzikas straumēšanai, gan kādam virtuālās vides pasākumam, šādi viens otru no sirds uzmundrinot," pauž ģitārists Rihards Lībietis.

Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports un LaIPA aicina ikvienu šajā morāli grūtajā laikā atbalstīt Latvijas mūziķus – vairāk atskaņot Latvijā radītu mūziku radio stacijās un publiskās vietās, kas šobrīd turpina savu ikdienas darbību. Savukārt klausītāji var atbalstīt Latvijas mūziķus, klausoties viņu skaņdarbus oficiālās mūzikas straumēšanas platformās: "Spotify", "Apple Music", "Deezer", "Google Play" un citviet. Informācija par legālu digitālo saturu pieejama šeit.