Pagājušajā gadā Latvijas mūzikas vidē ienākušais mistiskais tēls ZeBrene laiž klajā savu otro singlu "Šamanis", kas šoreiz tapis sadarbībā ar pazīstamo pašmāju mākslinieci Aiju Andrejevu, kā arī producentu Kasparu Ansonu.

ZeBrene līdz šim publicējis divas dziesmas. Iepriekšējā – "Antidepresanti" – esot bijusi par depresiju. "Šamanis" savukārt ir kā stāsts par bērnības traumām, kas, cilvēkam pieaugot, liek par sevi manīt, un ir jāsāk domāt par to, ko ar tām iesākt, kā tās labot, kā sev palīdzēt. Tas ir darbs ar sevi, ar senām problēmām, kas gadu gaitā iekrātas un apslāpētas.

"Tā, iespējams, skan kā joku dziesma, bet patiesībā tā nemaz nav joks. Tā "mērcīte", kurā šī dziesma pagatavota, ir iedvesmojoša, un es ļoti ceru, ka tā iedvesmos arī citus. Man personīgi tā stāsta par identitātes krīzi, par to, ka pienāk mirklis, kad cilvēks tā kā nedaudz pazaudē sevi, kad dzīvē ir posms, ka mēģini sasniegt virsotnes tiktāl, ka aizmirsti, kas tu esi, un atkal sāc sevi meklēt no jauna. Ir aizmirsts iekšējais bērns, bet tu saproti, ka īstais prieks un dzīvesprieks ir iespējams tikai tad, kad esi harmonijā ar to," atklāj Andrejeva.

Autoram šī dziesma ir kā ceļojums savās iekšējās problēmās. "ZeBrene savas problēmas risina dziesmā un, iespējams, kāds cits, ieklausoties vārdos un singlā kopumā, spēs risināt savējās, jo katram ir savs Šamanis. Cits par savu Šamani uzskatīs atpūtu, cits izdzers trīs vīna glāzes vakarā, vēl kāds ies pie psihoterapeita vai varbūt pat meklēs īsta Šamaņa palīdzību. Katrs dara to, kas viņam der," skaidro ZeBrene.

Pats ZeBrene atklāj, ka šī dziesma radusies vēl mirkli pirms viņa skatuviskās dzimšanas, teju vai nokritusi no debesīm, sūtīta no satelīta un uzreiz bijis skaidrs, ka tā jāieraksta duetā ar Aiju Andrejevu, jo skaņdarbs ir rotaļīgā "vintage" stilā, tajā jūtama hipiju gaisotne. "Mani sadarbībai uzrunāja pats ZeBrene un, tā kā manā "Spotify" playlistē iepriekšējā gadā visklausītākā dziesma bija viņa "Antidepresanti", es nespēju atteikt. Sadarbība ar viņu bija ļoti viegla. Tā, it kā mēs būtu tikušies un kopā strādājuši jau iepriekšējā dzīvē vai vienkārši darītu to jau vairākus desmitus gadu. Es ļoti ceru, ka šis kopumā ļoti uzmundrinošais gabals būs kā radīts šim drūmajam laikam kopumā. Arī videoklips dziesmai ir iedvesmojošs, pacilājošs un pavasarīgs. Ļoti gribētos, lai tas viss kopā iedod klausītājiem lielu enerģijas un prieka devu!" stāsta Andrejeva.

Dziesmai ir tapis arī videoklips, ko veidojis režisors Elvijs Pārpucis. "Kad klausījos dziesmu, uzreiz prātā ienāca pirmais pavediens, pie kā pieķēros, jo pašam šķita interesanti ne tikai nofilmēt klipu, bet arī uzbūvēt studiju, radīt aizraujošu pašu procesu, ne tikai gala rezultātu. Gribējās, lai ir lielāka iesaiste arī gatavošanās procesā, tāpēc mums bija darbs pie studijas uzbūves, krāsošanas, tā teikt, liela ņemšanās, lai iegūtu vizuāli interesantu rezultātu. Šim pirmajam impulsam klāt likām Aijas domu, ka klipā vajag bērnus un to, ka es šobrīd esmu aizrāvies ar dzeltenu krāsu. To visu kopā savienojot, sanāca likumsakarīgs rezultāts," stāsta Elvijs.