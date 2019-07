'Alfā' darbosies 'Positivus' apročošanas punkts

Trešdien, 24. jūlijā, tirdzniecības centrā "Alfa" sāks darboties "Positivus" oficiālais apročošanas punkts. Festivāla apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja laikus apmainīt divu dienu biļetes pret ieejas aprocēm, tādējādi nestāvot rindās un atvieglojot plūsmu pie festivāla ieejas. Aproces "Alfā" būs iespējams apmainīt arī ceturtdien un piektdien (25. un 26. jūlijā). Katram biļetes īpašniekam pēc savas aproces jāierodas personīgi, jo tās uzreiz tiks apliktas ap roku.

"Lai veiktu nepieciešamos pirkumus un sagatavotos lieliskai atpūtai, ceļā uz "Positivus" katru gadu pie mums iegriežas liels skaits festivāla apmeklētāju. Šogad nodrošināsim tiem arī aproču maiņas punktu, piedāvājot apvienot patīkamo ar lietderīgo un nestāvēt rindās pie festivāla ieejas," skaidro t/c Alfa vadītāja Liene Apine. "Savukārt, ņemot vērā, ka viens no ērtākajiem un gan videi, gan maciņam draudzīgākajiem veidiem, kā nokļūt festivālā, ir "Positivus" ekspresis, arī tas šogad kursēs no t/c "Alfa" līdz pat festivāla teritorijai Salacgrīvā. Autobusi pasažierus gaidīs līdzās t/c "Alfa" C ieejai speciāli izveidotā pieturvietā un to atiešanas laiki būs – piektdien (26. jūlijā) pulksten 8.00 un 13.30, bet sestdien (27. jūlijā) pulksten 10:00."

Apročošanas punkta darba laiki t/c "Alfa":

Trešdien, 24. jūlijā, 12.00 – 22.00

Ceturtdien, 25. jūlijā, 10.00 – 22.00

Piektdien 26. jūlijā, 10.00 – 20.00

Svarīgi, ka t/c "Alfa" būs iespējams apmainīt tikai festivāla divu dienu biļetes. Savukārt vienas dienas biļetes un VIP biļetes pret festivāla aprocēm būs iespējams apmainīt tikai "Positivus" norises dienās "Check-in" teltī pie galvenās ieejas. Bet tiem, kuri biļetes iegādājušies ar ISIC kartes īpašnieka atlaidi, biļešu maiņas brīdī obligāti būs jāuzrāda arī derīga sava ISIC karte.

Visu festivāla programmu var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājaslapā sadaļā "Programma", kā arī mobilajā lietotnē "Positivus Festival'19", kas bez maksas pieejama "App Store" un "Google Play" veikalos.

Šogad "Positivus" festivāls notiks 26. un 27. jūlijā, un tajā uzstāsies "Disclosure" (Dj set), "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Cut Copy", Elderbrook, "Superorganism", Ivans Dorns, Daddy Was A Milkman, ansis, Adam Naas, "Husky Loops", "Ewert and The Two Dragons", Emma Džina Tekerija, "Very Cool People", "Funk Therapy Collective", "Kautkaili", "The Coco'nuts", "Bezgalībieši", Makree live un daudzi citi.

Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā un "Biļešu servisa" tīklā.