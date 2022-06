Andreja Osokina Brīvības festivālā savākti vairāk nekā 20 tūkstoši Ukrainas atbalstam

Izskanējis trešais Osokina Brīvības festivāls Ukrainai, kas no 25. maija līdz 8. jūnijam deviņos koncertos pulcēja gandrīz 80 latviešu, ukraiņu un igauņu mākslinieku.

Kā "Delfi" informē rīkotāji, festivāla laikā no koncertu biļešu ieņēmumiem un ziedojumiem savākti jau vairāk nekā 20 000 eiro kas sadarbībā ar "Biļešu paradīze" un fondu Ziedot.lv tiks ziedoti Ukrainas cilvēku atbalstam – humānajai, medicīnas un aizsardzības palīdzībai.

Festivāla koncerti šogad notika "Hanzas peronā", Melngalvju namā, Klavieru salonā "@152", Anglikāņu baznīcā un "Ola Foundation" jaunajā kultūrtelpā Ķīpsalā. Tajos piedalījās neskaitāmi Latvijā un pasaulē zināmi mākslinieki: Dita Lūriņa, Čulpana Hamatova, Ralfs Eilands, Raimonds Tiguls, Georgijs Osokins, Ģirts Krūmiņš, Žoržs Siksna, Roberto Meloni, Katrīna Dimanta ar grupu, Ieva Parša, ģitāristi Gints Smukais un Rihards Lībietis, reperis Fiņķis, Iveta Cālīte, Roksana Tarvide, Kaspars Bumbišs, Marlēna Keine, Rihards Plešanovs, Miķelis Dobičins, vīru kopa "Vilki", grupa "Sub Scriptum", īpaši festivālam radītais "Brīvības stīgu kvartets", ukraiņu un igauņu mūziķu kvartets "Estonia for Ukraine", "Shakima Trio", apvienība "Latvia for Ukraine" ar dziesmu "Resistance", Katrīna Gupalo un pats Andrejs Osokins.

Foto: Sergey Kalinin

Festivālā piedalījās daudzi ukraiņu mākslinieki, kuri Latvijā raduši patvērumu no kara šausmām, to vidū ir Anna Nīmaijere, Larisa Semirozumenko, Irina Serotjuk, Nazars Hižijs, Arturs Ņikuļins, Sofija un Marija Varčenko, Larisa Šelest, Anastasija Vasilenko, Jevgeņija Nasonova, Viktorija Prituļaka, Anastasija Jacenko, Constantine, Edgars Vilcāns un citi.

Festivāls noslēdzās 8. jūnijā "Hanzas peronā" ar vērienīgu koncertu un stāvovācijām. Koncertā piedalījās 50 latviešu un ukraiņu mākslinieki. Skatītāju vidū bija Latvijas valsts prezidents Egils Levits, Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Apvienotās Karalistes vēstnieki Latvijā, kā arī ASV vēstnieka vietniece. Koncertu ar uzrunu klausītājiem atklāja Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis un Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko. Koncertā izskanēja gan īpaši šim festivālam radīta poētiskā izrāde ar Ditas Lūriņas, Andreja Osokina, Raimonda Tigula, Katrīnas Gupalo, Larisas Semirozumenko un jaunizveidotās vokālās grupas "Varakuta" piedalīšanos, gan latviešu un ukraiņu mūziķu dueti, trio un grupas, kuri kopā uzstājās pirmo reizi.

Festivāla laikā īstenotas vairākas Ukrainas atbalsta akcijas. Tas iniciējis daudzas jaunas ukraiņu un latviešu mākslinieku sadarbības, sniedzot iespēju ukraiņu mūziķiem un māksliniekiem turpināt darboties savā profesijā, radīt jaunas koncertprogrammas un bagātināt Latvijas kultūrtelpu. Visās festivāla koncertu programmās bija iekļauti ukraiņu komponistu skaņdarbi, dzeja un tautas mūzika. Sadarbībā ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrību konfederāciju "Viche" koncertu apmeklētājiem īpašos mikroautobusos bija iespēja ziedot ukraiņiem nepieciešamās lietas, kas drīzumā tiks nogādātas Ukrainā kara plosītajos reģionos. Uz festivāla koncertiem tika izsniegti vairāk kā 100 ielūgumi šobrīd Latvijā patvērumu radušajiem ukraiņiem.

Foto: Sergey Kalinin

Vēl līdz trešdienai, 15. jūnijam, ikvienam ir iespēja palielināt festivāla laikā iegūto jau vairāk kā 20 000 eiro lielo ziedojumu Ukrainas cilvēku atbalstam, ziedojot fonda "Ziedot.lv" izvietotajā ziedojumu kontā, norāda organizatori.

Savukārt 26. jūnijā pulksten 21 notiks īpašs Festivāla atskaņas nakts koncerts Anglikāņu baznīcā, kurā uzstāsies mūziķis Igo un Katrīna Gupalo. Tajā tiks izpildītas gan dziesmas no cikla "Uguns" ar Jāņa Strazda mūziku un Igo vārdiem, gan citas kompozīcijas no Igo repertuāra, kā arī latviešu un ukraiņu tautas mūzika. Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīze" kasēs un internetā.