Andreja Osokina ieraksts iekļauts 'Spotify' ieteiktajos klasiskās mūzikas jaunumos

Andreja Osokina izpildītais Džordža Geršvina skaņdarbs "Rapsodija blūza stilā" ("Rhapsody in Blue") iekļauts mūzikas straumēšanas vietnes "Spotify" ieteikto klasiskās mūzikas nozīmīgo jaunumu vidū, kur minēti tikai 42 skaņdarbi no visas pasaules.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē mūziķa pārstāvji, "Rapsodija blūza stilā" ir pirmais singls no gaidāmā pianista albuma "Two Worlds" ("Divas pasaules"), kas klajā tiks laists 2021. gada martā.

Šī skaņdarba aranžiju Andrejs Osokins kā virtuozu fantāziju klavierēm solo izveidoja jau sen, bet tieši šim albumam pianists radīja īpašu "Rapsodija blūza stilā" versiju, kas no vienas puses atklāj visas ģeniālās un spilgtās rapsodijas tēmas, bet no otras puses ir kā noslēgts skaņdarbs ar savu iekšēju dramaturģiju.

""Rapsodija blūza stilā" ir viens no maniem mīļākajiem skaņdarbiem. Esmu to neskaitāmas reizes spēlējis arī ar orķestriem, tai skaitā arī orķestri "Rīga". Šī rapsodija man vienmēr rada īstu svētku, laimes un prieka sajūtu, kas šobrīd ir ļoti vajadzīga ikvienam, jo Ziemassvētki jāsvin attālināti, nesatiekot radus un draugus. Šo singlu klajā laidām 18. decembrī, bet jau pēc pāris dienām, manā dzimšanas dienā, saņēmu lielisko ziņu, ka to jau pamanījis un novērtējis "Spotify". Tā man bija patiesi brīnišķīga dāvana svētkos," atklāj Andrejs Oskins.

Singls jau pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, tai skaitā "Spotify".

Pavasarī gaidāmais albums "Two Worlds" veltīts diviem izciliem komponistiem – Džordžam Geršvinam un Klodam Debisī. Tas atklās abus komponistus kā jauna stila klaviermūzikas veidotājus un 20. gadsimta sākumu kā meklējumu un eksperimentu laiku mūzikā.

Albuma pirmais singls "Rapsodija blūza stilā" tika ierakstīts ārkārtējās situācijas laikā šī gada pavasara beigās, kad tika atcelti visi plānotie pianista koncerti. Ieraksts veikts Latvijas Radio 1. studijā. Ieraksta skaņu režisors un producents ir Edgardo Vertanesjans (ASV). Albuma izdevējs ir pasaulē slavenās operdziedātājas Marinas Rebekas skaņu ierakstu izdevniecība "Prima Classic".