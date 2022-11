Andrim Nelsonam kārtējā 'Grammy' nominācija

Latviešu diriģents Andris Nelsons un Leipcigas "Gewandhausorchester" nominēts šā gada "Grammy" balvai par komponistes Sofijas Gubaiduļinas skaņdarba "The Wrath of God" ieskaņojumu.

Otrdien tika nosaukti šī gada "Grammy" balvas nominanti virknē kategoriju.

Nelsons un Leipcigas "Gewandhaus" orķestris ar Gubaiduļinas skaņdarbu "The Wrath of God" nominēts kategorijā "Labākā laikmetīgās akadēmiskās mūzikas kompozīcija".

Minētais skaņdarbs ietverts diriģenta un orķestra izdotajā Gubaiduļinas mūzikas ierakstā "Dialog: Ich Und Du / The Wrath Of God / The Light Of The End".

Nelsons "Grammy" balvai iepriekš ticis nominēts trīs reizes un visas arī saņēmis balvu.

2019. gadā Nelsons un viņa vadītais Bostonas simfoniskais orķestris triumfēja "Grammy" kategorijā "Labākais orķestra sniegums" par 2018. gada vasarā izdoto albumu "Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11". Tāpat šis darbs saņēma "Grammy" kategorijā "Vislabāk producētais klasiskās mūzikas albumus".

2016. gadā Nelsons saņēma balvu par Dmitrija Šostakoviča 10. simfonijas ierakstu, kā arī 2015. gadā orķestrim tika piešķirts par Dmitrija Šostakoviča 5., 8. un 9. simfonijas ierakstiem "Shostakovich: Under Stalin's Shadow – Symphonies Nos. 5, 8 & 9".

Ikgadējie nominanti "Grammy" balvai tika paziņoti otrdien, 15. novembrī, visvairāk nomināciju – kopā deviņas – saņēmusi dziedātāja Bejonse, savukārt dziedātāja Adele tikusi pie nominācijām astoņās kategorijās.