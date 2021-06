Apmeklētājiem klātienē durvis vērusi arī koncertzāle 'Lielais dzintars'

Šonedēļ pēc teju pusgada pārtraukuma, Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" no jauna vērusi durvis apmeklētājiem.

Kā "Delfi" informē "Lielā dzintara" pārstāve Elizabete Hartmane, visas vasaras garumā daudzfunkcionālā kultūras pērle piedāvās izzinošas ekskursijas, īpašus muzikālus notikumus, kā arī mākslas izstādi. Visu minēto notikumu apmeklēšana paredzēta atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumu atvieglojumiem.

"Dārgie apmeklētāji! Brīdī, kad vēl aizvien gaidām epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos un nostiprināšanos, Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" beidzot ver durvis, lai atkal klātienē tiktos ar saviem uzticamajiem klausītājiem, mūzikas, mākslas un arhitektūras mīļiem no visas Latvijas. Šobrīd aicinām Jūs aktīvi sekot izmaiņām kultūras norišu apmeklējumu regulējumā un iepazīties ar katra konkrētā pasākuma organizatora izplatīto informāciju par pasākumu apmeklēšanas kārtību. Ceram, ka jau drīzumā mums būs iespēja satikt ikvienu no jums!" verot koncertzāles durvis, uzsver SIA "Lielais dzintars" valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.

Jau sestdien, 19. jūnijā tiks atklāta 2021. gada koncertzāles ekskursiju sezona. Katru sestdienu un svētdienu pulksten 11 notiks izzinošas ekskursijas, kurās apmeklētāji gida pavadībā aicināti doties pastaigā un atklāt Liepājas koncertnama dārgumus. Tāpat no 19. jūnija sestdienās un svētdienās pulksten 13 sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri (LSO) tiks piedāvātas pērn uzsāktās "Muzikālās ekskursijas", kas stundas laikā ļauj ne tikai iepazīt ēku, bet arī piedzīvot izslavēto Liepājas koncertnama akustiku, klausoties LSO kamersastāvu piedāvātos mini koncertus.

Tiekoties ar apmeklētājiem pēc pastāvēšanas laikā ilgākā pārtraukuma, koncertzāles radošā komanda nolēmusi iepazīstināt ar klusajā periodā radītajiem jaunumiem — ekskursanti atklās, kas ir digitālā koncertzāle un akustiskā ierakstu studija, uzzinās, kur slēpjas robotkameras un kā norit aizkulišu dzīve. Pateicoties fonda "Uniting History" izveidotajam video materiālam, apmeklētāji iepazīs arī kā veidojusies Liepājas mūzikas dzīve, kuras profesionālās darbības pirmsākumi meklējumi jau 18. gadsimtā.

"Lielā dzintara" pārstāvji lūdz ņemt vērā, ka ekskursijās nevar tikt nodrošināta distance starp apmeklētājiem, tādēļ tās var notikt tikai "Drošajā" kultūras pasākumu apmeklēšanas līmenī. Ekskursijas šobrīd pieejamas tikai vakcinētām vai Covid-19 infekciju pārslimojušām personām. Katram apmeklētājam (t.sk. visu vecumu bērniem), ierodoties uz ekskursiju, jāuzrāda sertifikāts, kas apstiprina personas vakcināciju vai Covid-19 infekcijas pārslimošanu. Apmeklētājam jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments.

No 9. jūlija līdz pat 12. septembrim koncertzāles pirmā stāva mākslas telpā "Civita Nova" būs skatāma vēju pilsētas iedvesmoto mākslinieku grupas izstāde ar zīmīgu nosaukumu "Jūrā pie Liepājas pazudis cilvēks". Izstādē apvienojušies Liepājas pilsētas skartie mākslinieki, kas zināmi ar saviem zīmīgajiem rokrakstiem: Egons Perševics, Uldis Rubezis, Ieva Rubeze un Raids Kalniņš.

Sagaidot vasaras koncertu sezonu, "Lielais dzintars" kopā ar rezidentiem sarūpējis krāšņu muzikālo spektru dažādu žanru koncertu cienītājiem. Koncertu apmeklēšanai iespējams izmantot arī iepriekš iegādātās biļetes.

No ierastā norises laika pavasarī uz vasaru pārcelts 29. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls, ko organizē Liepājas Simfoniskais orķestris. No 1. līdz 3. jūlijam, kā arī no 26. līdz 27. augustam koncertzālē tiks aizvadīti 5 festivāla koncerti. Dalībnieku vidū — lietuviešu operdīva Vida Miknevičiute un latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko, pianisti Georgijs Osokins, Reinis Zariņš un Agnese Egliņa, kā arī citi izcili mūziķi.

Sestdien, 10. jūlijā pulksten 19 pasaules atzinību iekarojusī operdziedātāja Inga Kalna un virtuozā pianiste Diāna Ketlere prezentēs dueta jauno mūzikas albumu "Das Rosenband" (Rožu vītne), kas 2020. gada vasarā ieskaņots tieši Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" ierakstu studijā un guvis profesionāļu atzinību Latvijā un ārvalstīs. Koncerta programmā — klausītāju jau iemīļotie Štrausa, Mediņa un Alfrēda Kalniņa darbi, kā arī dabas motīviem apvītie, romantiskie Sibēliusa, Rahmaņinova un Rimska-Korsakova skaņdarbi no dueta jaunās programmas. Koncerts pārcelts no 2021. gada 8. janvāra.

Nedēļu vēlāk — piektdien, 23. jūlijā pulksten 19 gaidāms "Latvian Blues Band" 20 gadu jubilejas koncerts, kas pārcelts no 2020. gada 6. jūnija un 2021. gada 19. jūnija. Šī leģendārā vienība tiek vērtēta kā viens no labākajiem blūza ansambļiem Eiropā. Jubilejas koncertā Liepājā dzirdēsim gan klausītājiem jau zināmas un iemīļotas, gan pavisam jaunas kompozīcijas.

Turpinot muzikālo nogali, sestdien, 24. jūlijā pulksten 21 liepājnieki un tās viesi aicināti baudīt brīvdabas koncertu "Skan visa Liepāja". Jau otro gadu SIA "Reku" organizē pasākumu ciklu, kurā visas dienas garumā piedāvā muzikāli daudzveidīgus 15 minūšu garus koncertus dažādās pilsētas vietās. Dienas gaitā aizvadīto performanču kulminācija būs vakara koncerts, kas pāri pilsētai izskanēs no koncertzāles "Lielais dzintars" balkona. Apmeklētāji to vērot aicināti, ērti iekārtojoties skvērā iepretim koncertzāles ieejai. Dalība — bez maksas.

Vasaras koncertu programmu plānots turpināt arī augusta mēnesī, taču apmeklētāji īpaši aicināti pievērst uzmanību tā brīža aktuālajai informācijai par testu veikšanas procesu un papildu izmaksām, kā arī sēdvietu pieejamību, vadoties pēc jaunākajiem ierobežojumu atvieglojumiem.

Ilgi gaidīto tikšanos ar korejiešu dziedātāju Youn Sun Nah, kuras koncerts iepriekš ticis pārcelts no 2020. gada 30. maija, apmeklētāji piedzīvos sestdien, 7. augustā pulksten 20. Vairāku desmitgažu ilgās starptautiskās karjeras laikā Youn Sun Nah kļuvusi par vienu no spožākajām mūsdienu džeza dziedātājām pasaulē, kura Liepājā uzstāsies kopā ar savu ilggadējo skatuves partneri, leģendāro zviedru ģitāras virtuozu Ulfu Vakeniusu (Ulf Wakenius).

Tuvojoties vasaras noslēgumam, š.g. 21. augustā pulksten 19 klausītājus Liepājas koncertzālē sveiks izcilais Latvijas Radio bigbends, kuram uz skatuves pievienosies franču džeza leģenda, komponists un saksofonists Pjērs Bertrāns (Pierre Bertrand). Koncerts pārcelts no 2020. gada 22. augusta. Liepājas koncerts iezīmēs mūziķu jaunā albuma "Paris 19-29" pirmatskaņojumu plašākai publikai.

Iedvesmojoties no leģendārās filmas "Džezā tikai meitenes", kā arī ikonisko aktrišu Merilinas Monro, Pegijas Lī un dziedātājas Ellas Ficdžeraldas izpildītajām dziesmām, tapusi programma "Džezā tikai meitenes", kas Liepājas koncertzālē izskanēs 28. augustā pulksten 19. Trio sastāvā apvienojušās Beāte Zviedre, Rūta Dūduma-Ķirse un Arta Jēkabsone, kuras uz skatuves pavadīs Orķestra "Rīga" bigbends diriģenta Valda Butāna virsvadībā.

"Lielā dzintara" komanda vērš uzmanību, ka šobrīd koncertu norise visā Latvijā, tāpat arī koncertzālē "Lielais dzintars" tiks īstenota katram pasākumu organizatoram, izvēloties vienu no diviem drošības līmeņiem. Apmeklētāji aicināti rūpīgi sekot katra pasākuma pievienotajai informācijai. Apmeklējot pasākumu, katram apmeklētājam pie ieejas jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments un pasākuma ieejas biļete. Ar katra pasākuma noteikumiem var iepazīties mājaslapā. Plašāk par aktuālajiem nosacījumiem kultūras pasākumu apmeklēšanā aicinām lasīt vietnē www.km.gov.lv.

Biļetes uz pasākumiem "Ekskursija koncertzālē "Lielais dzintars"", "Muzikālā ekskursija", kā arī vasaras koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā un koncertzāles "Lielais dzintars" informācijas centrā. Pārceltos koncertus varēs apmeklēt arī ar iepriekš iegādātajām biļetēm, veicot biļešu personalizāciju "Biļešu paradīzes" mājas lapā.