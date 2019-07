Aproču maiņa un ekspresis – noderīga informācija 'Positivus' apmeklētājiem

Salacgrīvā, 26. un 27. jūlijā, norisināsies jau 13. "Positivus" festivāls, un, gatavojoties pasākumam, piedāvājam iepazīties ar praktisku informāciju, kas var noderēt, lai bez aizķeršanās laikus nokļūtu festivālā.

Arī šogad, papildinot ierastos transporta veidus, kursēs tradicionālais "Positivus" ekspresis – no Rīgas līdz pat festivāla teritorijai Salacgrīvā. Lai nodrošinātu maksimāli ātru un ērtu nokļūšanu galamērķī, "Positivus" ekspresis nepieturēs pieturvietās pa ceļam. Aicinām biļetes iegādāties festivāla mājaslapā, un darīt to laikus, jo biļešu skaits ir ierobežots. Cena – 10 eiro vienā virzienā.

Autobusu atiešanas grafiks no pieturvietas TP "Alfa":

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 8.00, 13.30 un 18.30

Autobusu atiešanas grafiks no pieturvietas Salacgrīvā pie festivāla teritorijas uz Stacijas laukumu (pie "Origo"):

Svētdien, 28. jūlijā, pulksten 01.30, 10.30 un 14.30.

Biļetes iespējams iegādāties šeit.

Savukārt, lai mazinātu rindas un atvieglotu kustību pie festivāla ieejas, arī šogad apmeklētāju ērtībām ieejas biļetes pret "Positivus" festivāla aproci būs iespējams apmainīt iepriekš.

Apročošanas punkts atradīsies tirdzniecības parkā "Alfa", blakus Informācijas centram.

Apročošanas punkta darba laiks:

Trešdien, 24. jūlijā, no pulksten 12.00 līdz 22.00;

Ceturtdien, 25. jūlijā, no pulksten 10.00 līdz 22.00;

Piektdien, 26. jūlijā, no pulksten 10.00 līdz 20.00.

Katram pēc savas aproces jāierodas personīgi. Apročošanas punktā pret aprocēm varēs samainīt divu dienu un divu dienu + telšu pilsētiņas biļetes. Tiem, kuri iegādājušies biļetes ar ISIC kartes atlaidi, pie biļešu maiņas jāuzrāda derīga ISIC karte. Vienas dienas biļetes un VIP biļetes pret festivāla aprocēm būs iespējams apmainīt tikai festivāla norises dienās Check-in teltīs pie ieejas.

Šogad "Positivus" festivālā uzstāsies "Disclosure" (Dj set), "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Cut Copy", Elderbrook, "Superorganism", Ivans Dorns, Daddy Was A Milkman, ansis, Adam Naas, "Husky Loops", "Ewert and The Two Dragons", Emma Džina Tekerija, "Very Cool People", "Funk Therapy Collective", "Kautkaili", "The Coco'nuts", "Bezgalībieši", Makree live un daudzi citi. Kā informē rīkotāji, festivāla programma tiks papildināta.

Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā un "Biļešu servisa" tīklā.