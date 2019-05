Apvienība 'ZeMe' izdod pirmo albumu 'Visuma vizošā tumsa'

Valmiermuižas vēstniecībā Rīgā 16. maijā tika atklāts apvienības "ZeMe" – koklētājas Laimas Jansones un dīdžeja Monsta pirmais solo albums "Visuma vizošā tumsa". Līdz ar izdošanu Latvijā, albums uzsāk savu skanējumu arī Vācijā, portālu "Delfi" informē izdevēji.

"Visuma vizošā tumsa" ir dueta debijas albums, kurā iekļauti 10 orģinālskaņdarbi un tautas melodiju aranžijas. Tā skanējumu sniedz gan elektriskās, gan akustiskās kokles, kā arī elektronikas skaņas, kas ir filigrāni veidotas no dažādu sadzīves priekšmetu skaņām, un to visu papildinājis mūziķu sena drauga Toma Poiša kontrabasa solo.

""Visuma vizošā tumsa" vēsta par saikni starp divām pasaulēm – mūsdienīgo un tradicionālo, mieru un trakulību, trauslo un nesatricināmo, starp nopietnību un rotaļīgumu, kas ir poētisks, reizē filozofisks dzīves tvērums. No vienas puses vari vērties naksnīgajās debesīs, kuras pilnas zvaigznēm un samulst no tā, cik nakts var būt gaiša, no otras puses, neieskatoties pats savas tumsas dzīlēs, nevari to kliedēt. Tie arī ir tie "Saules grieži" un dzīves deja, kas ietver kā prieku par pirmajiem pavasara ziediem, tā rudens drēgnos miglas vālus," Laima Jansone atklāj albuma būtības kodolu.

"Albuma tapšana bija salīdzinoši laikietilpīga, kur viens no iemesliem ir mūsu samērā lielā pieredze dažādos mūzikas žanros un mūsu plašā sadarbība ar mūziķiem, kas ir tikai paplašinājusi mūsu muzikālo skanējumu. Tādēļ vienā no mūsu pirmajiem mēģinājumiem mēs nolēmām, ka darīsim tā, lai mums pašiem patīk. Spēlējot dzīvajā un strādājot pie albuma skaņdarbiem, izmantojām vienu no mūsu pieredzēm. Holivudas komiksu filmās teiktu, savām superspējām – improvizāciju. Manuprāt, ar šo albumu mēs esam atraduši savu skanējumu un vīziju," Monsta stāsta par albuma ierakstīšanas procesu.

Savukārt Laima raksturo apvienības "ZeMe" skanējumu: "Ieliekot skaņdarbus muzikālo žanru rāmjos, esam nonākuši pie atziņas, ka radām "ethno groove" stila mūziku. Mūsuprāt, šis žanra apzīmējums vislabāk raksturo to, ko darām."

20. septembra vakarā Mūzikas namā "Daile" koncertā "Visuma vizošā tumsa" tiks atskaņoti skaņdarbi no albuma "Visuma vizošā tumsa".

Latvijā albums ir pieejams mūzikas veikalos un lauska.lv, kā arī tuvākajās dienās tas skanēs mūzikas straumēšanas platformās.