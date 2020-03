Apvienojas grupa 'Genesis' ar Filu Kolinsu priekšgalā

Šā gada martā par apvienošanos paziņojusi britu grupa "Genesis" ar dziedātāju Filu Kolinsu priekšgalā. Plānots, ka 2020. gada beigās "Genesis" sniegs vairākus koncertus Lielbritānijā un Īrijā, kas būs pirmie kopš 2007. gada, raksta ārvalstu mediji.

Par saviem šā gada plāniem grupa paziņoja trešdien, 4. martā, BBC Radio2 rīta programmā. Grupas sastāvā spēlēs Fils Kolinss, taustiņinstrumentālists Tonijs Benkss (Tony Banks) un ģitārists Maiks Rezerfords (Mike Rutherford), kurš intervijā BBC pauda, ka stadionos, kur plānoti grupas koncerti, joprojām dzīvo "Genesis" skaņa, kas viņam pietrūkusi, tāpēc būs jauki atkal muzicēt.

Turnejā, kurai dots nosaukums "The Last Domino?", pie bungām sēdīsies Fila Kolinsa šobrīd 18 gadus vecais dēls Nikolass.

"Viņš spēlē tāpat kā es un viņam ir apmēram tādi pati attieksme. Tāpēc tas ir labs sākums," par Nikolasu sacījis Fils Kolinss, kurš "Genesis" pirmajā darbības posmā ar dziedātāju Pīteru Geibrielu, bija grupas bundzinieks.

Jautāts par potenciālo dziesmu sarakstu, kas varētu skanēt koncertos, Fils Kolinss saka: "Ir dziesmas, par kurām jūti – tās ir jāspēlē, jo auditorija jutīsies piekrāpta, ja tās nenospēlēsi. Tātad jautājums ir par to kā salikt pārējo koncertu saturu no dziesmām, kas sen nav spēlētas."

Grupa "Genesis" dibināta 1967. gadā. Tās darbības pirmajā posmā grupas līderis un vokālists bija Pīters Geibriels, kura vadībā 70. gadu pirmajā pusē "Genesis" kļuva par vienu no ievērojamākajām britu progresīvā roka apvienībām. Pēc Geibriela aiziešanas no grupas 1975. gadā par līderi un vokālistu kļuva līdzšinējais bundzinieks Fils Kolinss un "Genesis" kļuva par komerciāli veiksmīgu rokgrupu. Kolinss grupu pameta 1996. gadā, bet pārējie "Genesis" dalībnieki vēl turpināja muzicēt kopā, kamēr 2000. gadā paziņoja par darbības beigām. 2007. gadā "Genesis" sanāca kopā trijatā – Kolinss, Benkss un Reizerfords – lai nospēlētu turneju "Turn It On Again: The Tour".