Dziedātāja, komponiste Jekaterina Sarigina izdevusi debijas albumu "Mayflower", ko veido dinamiskas, pašas mūziķes sarakstītās kompozīcijas un elegantas britu džeza klasikas interpretācijas.

Kā "Delfi" informē dziedatājas pārstāve Aiga Leitholde, Jekaterina Sarigina ir dzimusi un augusi Latvijā, bet muzikāli skolojusies pasaulē. Arī viņas debijas albums "Mayflower" ir muzikālās izpētes, "izraušanās" posma iemūžinājums, apkopojot mūziķes pēdējo divu gadu laikā piedzīvoto: ceļošanu starp Londonu un Bostonu pandēmijas laikā, lai absolvētu Jaunanglijas mūzikas konservatoriju (New England Conservatory), kam sekoja pārcelšanās uz Ķīnu, lai strādātu par skolotāju starptautiskā skolā.

Pašizdots un ierakstīts ASV, Latvijā un Ķīnā, bet māsterēts Lielbritānijā - tāds ir albums, kura nosaukuma iedvesma nāk no 1620. gada stāsta par svētceļnieku ceļojumu un pārvērtībām. "Mayflower" stāsta par to, kas notiek ar cilvēku, kas ir atbrīvojies no pagātnes un ir gatavs nezināmajam, raksta Leitholde.

Albums daudzējādā ziņā atspoguļo realitāti, kurā šobrīd sevi atpazīs daudzi jaunie mākslinieki visā pasaulē. Ietverot eklektisku mūziķu grupu no Izraēlas, Dienvidkorejas un ASV, albums ir dažādu estētisku elementu, skaņas komponenšu un iespēju kolekcija.

Visu albumā iekļauto dziesmu autore ir Jekaterina Sarigina, izņemot "Wintersweet", kuras mūziku sarakstījis Kenijs Vīlers, bet tekstu Norma Vinstone, un "Wrong Lullaby", kurā dzirdams Viljama Šekspīra teksts.

Albuma ierakstā piedalījušies: Jekaterina Sarigina - vokāls, Moše Elmakiass (Moshe Elmakias) - taustiņinstrumenti, Sī Džon Huons (Sea Jun Kwon) - akustiskais bass, Mihaels Brems (Michael Brehm) - trompete, Džoijs von Lēvens (Joey van Leeuwen) - bungas.

Ieraksta producente Jekaterina Sarigina, ieraksta inženieris Pīters Kontrimas (Peter Kontrimas). Miksa inženieris - Krišs Veismanis, "If I Were" ieraksta inženieris Endijs Mejels (Andy Mayell). Albuma māstera inženieris - Kaspars Satons-Džonss (Caspar Sutton-Jones).

Lai atzīmētu singla "If I Were" iznākšanu, Jekaterina uzstāsies "Jazz Lincoln Center Shanghai" šī gada 12., 19. un 26. maijā. Vasaras turnejas datumi tiks paziņoti aprīļa beigās.