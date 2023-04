Ar baroka mūzikas ciklu Vecrīgā atklās jaunu koncertzāli

Ar baroka mūzikas koncertu ciklu no 23. aprīļa līdz 21. maijam Vaļņu ielā 9-3, Vecrīgā tiks ieskandināta jauna kultūrtelpa – "Collegium Musicum Riga" koncertzāle.

Kā "Delfi" informē jaunās koncertzāles pārstāvji, pirmais koncerts notiks 23. aprīlī. Tajā uzstāsies čelliste Māra Botmane, piedāvājot klausīties vienus no čella repertuārā sarežģītākajiem, bet skaistākajiem opusiem – Johana Sebastiāna Baha svītas baroka čellam solo.

Jauno koncertzāli ieskandinās četri senās mūzikas koncerti, simbolizējot jaunās kultūrtelpas atdzimšanu. Te jau kopš 20. gadsimta darbojās plaši pazīstamais Mākslas darbinieku nams. Turpretī mūsdienu koncertzāles nosaukums ir dots par godu baroka orķestrim "Collegium Musicum Riga", kuru 2005. gadā dibinājis tā galvenais diriģents un senās mūzikas pētnieks Māris Kupčs, nosaukumu ņemot no tāda paša nosaukuma orķestra, kurš Rīgā darbojās jau 17. gadsimtā.

Baroka mūzikas pavasara koncertciklu turpinās koncerts "Mirklis pirms vētras" kas notiks 30. aprīlī. Koncertā piedalīsies Maija Kļaviņa (traversflauta), Gertruda Jerjomenko (klavesīns). Programmā ir iekļauti vācu skaņražu spilgtākie skaņdarbi flautai un klavesīnam, kas demonstrē augstu instrumentu virtuozitāti, arī lielu dažādību un novitāti 18. gadsimta otrās puses mūzikas attīstībā. Koncertā skanēs Karla Filipa Emanuela Baha, Jākoba Frīdriha Kleinknehta darbi, kā arī Rīgas pirmsklasicisma mūzikas vizītkarte – Johana Gotfrīda Mītela mūzika.

Foto: Māris Kupčs. Soprāns Ieva Sumeja

Cikls turpināsies 7. maijā ar koncertu "Amour fragile". Tajā piedalīsies Ieva Sumeja (soprāns), Laura Šarova (baroka vijole), Hloja de Gijbona (Chloé de Guillebon, klavesīns, Francija). Mūziķes piedāvās klausīties tieši franču galma kultūrai un 17./18. gadsimtam raksturīgo saldi sentimentālo mīlestības atainojumu. Koncertprogramma iepazīstina ar tādu ievērojamu un Francijai piederīgu komponistu kā Marks Mišels Šarpentjē, Fransuā Kuperēns, Mišels P. de Monteklērs u.c. skaņu rakstiem, kā arī komponista Johana Fišera daiļradi, kurš demonstrē Versaļas galma un aristokrātiskā franču stila ietekmes strāvojumu 17. gadsimta Latvijas teritorijā.

Cikla noslēgumā 21. maijā iecerēta programma "Come Again Sweet Love". Koncertā piedalīsies Elīna Šimkus (soprāns), Kristīne Stumbure (renesanses traversflauta), Mauro Pinciaroli (teorba, Itālija).

Elīna Šimkus saka: "Domājot par šī koncerta programmu, es vēlējos klausītājiem atklāt seno angļu dziesmu pasauli. Solo dziedājumus programmā vieno ne tikai komponistu - laikabiedru – Džona Daulenda un Tomasa Kempiona daiļrade, bet arī mīlestība vārdos, skaņās un noskaņā. Kempions šajā programmā atklājas arī kā dzejnieks, kura teksti izmantoti 1607. gadā komponētajā "Maskā", atklājot 4 komponistu muzikālo redzējumu un slavinot mīlestības svētkus – Lorda Haijesa laulību dienu. "Come again, sweet love doth now invite", iespējams, ir zināmākā Džona Daulenda dziesma, kas vislabāk raksturo šī koncerta vienojošo emocionālo noskaņu – mīlestību. Laimīgu un piepildītu, nelaimīgu un zaudētu. Tādu, kas paceļ augstu spārnos un iedvesmo, un tādu, kas pazudina, liekot degt sirdīm elles mokās."

Biļetes uz visiem koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.