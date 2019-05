Ar īpašu izdevumu svinēs 'Joy Division' kulta albuma 'Unknown Pleasures' 40. jubileju

Par godu Mančestras grupas "Joy Division" kulta albuma "Unknown Pleasures" 40. jubilejai, klajā nāks īpašs šī ieraksta izdevums, raksta ārvalstu mediji.

Viens no ietekmīgākajiem albumiem 20. gadsimta mūzikas vēsturē tika izdots 1979. gada jūnijā, ne mazāk leģendārās izdevniecības "Factory Records" paspārnē. Tajā atrodami tādi hiti kā "She's Lost Control", "Shadowplay", "New Dawn Fades", "Disorder" un citi.

Limitētais jubilejas izdevums nāks klajā 14. jūnijā un būs daļa no tā izdošanas 40. gadskārtas pasākumiem. Faniem būs pieejama arī 180 gramu vinila plate, baltā iepakojumā ar melnu svītriņu ornamentu, reprezentējot oriģinālo albuma dizainu. Tāpat autentisku fanu suvenīru cienītājiem būs nopērkams jauns "Unknown Pleasures" t-krekls.

A limited edition 40th anniversary version of Unknown Pleasures will be released on June 14th. The LP will be pressed on 180g ruby red vinyl with an alternative white sleeve resembling the original design idea.

Pīters Huks, kādreizējais grupas "Joy Division" basģitārists, vēlāk viens no "New Order" dibinātājiem, kopā ar savu grupu "Peter Hook & the Light" izziņojis divus koncertus 2020. gada jūnijā, kuros pilnībā tiks nospēlēti abi "Joy Division" albumi "Unknown Pleasures" un "Closer" (1980).

Grupa "Joy Divison" pastāvēja salīdzinoši īsu laika posmu – no 1976. līdz 1979. gadam, kad grupas līderis Ians Kērtiss 23 gadu vecumā izdarīja pašnāvību. Grupas pastāvēšanas laikā iznāca viens albums – jau minētā debija "Unknown Pleasures", bet pēc Kērtisa nāves, 1980. gadā – albums "Closer". Tāpat 1980. gadā sākumā iznāca arī singli "Transmission", "Komakino", "Atmosphere" un "Love Will Tear Us Apart", kas iekļauti 1983. gada izlasē "Substance".

"Joy Division" ir viena no spilgtākajām 70. gadu otrās puses un 80. gadu sākuma "post-punk" grupām, iemantojot un noturot kulta statusu arī vairākus gadu desmitus pēc tās pastāvēšanas beigām. Pēc Kērtisa pašnāvības pārējie "Joy Division" dalībnieki izveidoja grupu "New Order".