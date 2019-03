15. maijā ar īpašu koncertu, kurā uzstāsies nīderlandiešu pianists Jūps Bēvings (Joep Beving), čellists un komponists Pīters Gregsons (Peter Gregson) no Lielbritānijas kopā ar Latvijas čellu "visu zvaigžņu" kvintetu, Ventspils teātra nams "Jūras vārti" svinēs 10 gadus kopš vērienīgās rekonstrukcijas, namam iegūstot tā pašreizējo veidolu, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Vakara pirmajā daļā gaidāma tikšanās ar pianistu un komponistu Jūpu Bēvingu – koncerts "Jūras vārtos" būs mūziķa līdz šim vienīgā viesošanās Baltijas valstīs.

Plašākai publikai ar debijas albumu Bēvings sevi pieteica vien 2015. gadā, taču viņa klausītāju un sekotāju pulks īsā laikā izaudzis līdz Nila Frāma (Nils Frahm) un Maksa Rihtera (Max Richter) auditorijas apmēriem. Paša spēkiem, vienatnē radītais, ierakstītais un klajā laistais debijas albums "Solipsism" tiešsaistē klausīts vairāk nekā 140 miljonus reižu, mūziķim šobrīd esot starp klausītākajiem klaviermūzikas skaņražiem.

Panākumus pamanījusi izdevniecība "Deutsche Grammophon" un Jūpam izteica piedāvājumu izdot viņa otro albumu. Ieraksts "Prehension" izdevniecības paspārnē iznāca 2017. gadā.

Turpinājums – solo triloģiju noslēdzošā daļa "Henosis" – gaidāms jau drīz, 5. aprīlī.

Koncerta otrajā daļā uz skatuves kāps pazīstamais skotu čellists un komponists Pīters Gregsons kopā ar īpaši šim vakaram sapulcinātu Latvijas čellu "visu zvaigzņu" kvintetu jeb mūziķiem no dažādiem Latvijas simfoniskās un kamermūzikas izpildītājkolektīviem – ar Ēriku Kiršfeldu (Liepājas Simfoniskais orķestris), Ievu Upatnieci un Jāni Rinkuli (Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris), Pēteri Ozoliņu (Ventspils Kamerorķestris) un Ernestu Cīruli, gados jaunāko mūziķi šajā kompānijā, kurš, būdams Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēknis, ir arī pilnvērtīgs Ventspils Kamerorķestra dalībnieks.

Gregsons kopā ar latviešu mūziķiem šajā vakarā atskaņos Johana Sebastiana Baha "Svītas čellam".

Joprojām grūti nosakāmā laikā (ap 1717. un 1723. gadu), vietā un secībā Baha komponētās sešas svītas čellam ir, iespējams, atpazīstamākie un spēlētākie skaņdarbi, kas līdz šim radīti šim instrumentam. Tiesa, tie savulaik komponēti vienam instrumentam un domas joprojām atšķirās, vai tas sākotnēji bijis čells, kādu to pazīstam.

"Trīssimt gadus vēlāk jaunais, bet jau godalgotais un viens no savas paaudzes ievērojamākajiem britu mūziķiem Pīters Gregsons šo mūzikas vēstures kanonu ir pārrakstījis. Burtiski. Reinterpretējis izpilījumam sešu čellu ansamblī, piešķirot mūzikai arī elektronisko palīgierīču radītas nokrāsas," raksta koncerta rīkotāji.

"Šīs svītas ir čella repertuāra pamatu pamats. Es izaugu tās klausoties un spēlējot pats. Melotu, ja teiktu, ka neesmu pavadījis daudzas stundas nomodā, lauzot galvu – ko Bahs pats par šo teiktu?" par savu ambiciozo ieceri savulaik izteicies Gregsons.

Arī Pīters Gregsons pārstāv izdevniecību "Deutsche Grammophon", kura ierakstu "Recomposed by Peter Gregson: Bach – The Cello Suites" klajā laida pagājušā gada oktobrī.

"Tā vietā, lai par Baha mūziku domātu kā par divdimensiju gleznu, es svītas uztvēru kā skulptūru. Lai arī mākslas objekts ir viens un tas pats, to pagriežot un raugoties uz to no dažādiem leņķiem, izgaismojot to dažādos veidos, atklājas dažādas tekstūras, krīt dažādas ēnas," darbu pie svītām čellam raksturo Pīters Gregsons.