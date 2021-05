Ar ko tu sācies. Komponists Dzenītis par komponistu Kalniņu

Veids, kā Imants Kalniņš veido simfoniskā orķestra audumu no 3. līdz 5. simfonijai, ir savpati unikāls. Īpaši, salīdzinot to ar viņa agrīnāko klasiskās mūzikas šķautni. No vienas puses – instrumentācija dažkārt varētu likties vienkārša, pat primitīva, taču viņam raksturīgie paņēmieni un tembru kombinācijas, kuras cita autora kontekstā, ļoti iespējams, neskanētu nekā... Kalniņš tās padara daiļas, graciozas. Arfas solo un stīgu instrumentu pizzicato, basklarnetes un čelestas dueti, zvani un klusinātas flautas, virmojumi, pulsācijas...

Un, lai arī pats Kalniņš uz saviem agrīnajiem darbiem lūkojas kā uz jaunības maksimālisma eksperimentiem, vispirms jau – neko sevišķi eksperimentālu tajos nesaskatu, bet Kalniņa 1963. gadā radītais čello koncerts, kurš radies tikai četrus gadus pēc, iespējams, tā laika kolosālākā šī žanra darba – Dmitrija Šostakoviča pirmā čello koncerta –, ir vienlīdz spilgts, ja ne pat daudzējādās kvalitātēs to pārspēj, un kā toreiz vēl studenta darbs joprojām raisa manī apbrīnu.

Vai daudz ir komponistu, kuru dažādām padomju režīma atribūtikām veltīto mūziku gribas un var klausīties arī šodien? "Oktobra oratorija", dziesmas "Ļeņinam", "Ļeņina doma" vai kantātes formas darbs "Plauksti, mūsu Republika" ir muzikāli šedevri. Tālā redzes atmiņas nostūrī kādi no astoņdesmito deju svētkiem, kur tautumeitas un tautudēli Nīcas tautastērpos (ilgu laiku tas lika man domāt, ka vienīgi tā izskatās latviešu tautastērps) paceltām rokām pie pēdējā minētā darba mūzikas veidoja glītus ornamentus. Grūti pateikt, kāpēc šī, tomēr konjunktūras, mūzika ir tik spēcīga. Vai tāpēc, ka ar pārliecību rakstīta, vai gluži vienkārši Kalniņa talants nespēj noslīkt pat "mīļajam mieram vajadzīgos" darbos?

Kalniņa kora mūzika... "Lūgšana" – dziesma, kuru uzskatu par vienu no visiedarbīgākajām, sakrālas skumjas raisošām latviešu kora mūzikas melodijām, līdzvērtīgu Mārtiņa Brauna "Saule. Pērkons. Daugava" un tautasdziesmas "Pūt, vējiņi!" apdarei. Fināla dziesma. Nopietnības pilns atvadu sentiments. Knuta Skujenieka dzeja. Nepasakāmi trausla.

Deviņdesmitajos pats sevi jau varēju sākt uzskatīt par pavisam jaunu komponistu. Laiks, kad lenšu magnetofonu un sintezatoru biju nolicis kaktā, taču labprāt klausījos populāro mūziku. Un tad, pēc daudziem gadiem, atkal šedevrs – bieži braucu pie draudzenes Jelgavā, un spītīgi katru reizi pa ceļam klausītā albuma "Par lietām, kuras tā ar nekad nepāriet" kasete pārmērīgas slodzes dēļ beigās attiecās skanēt, sabirza. Līdzīgi kā savulaik 4. simfonija. Šo albumu mocīju paralēli citai aktualitātei –"Massive Attack" "Mezzanine" – tā, lai nedaudz ļautu lentei atdzist.

Aizejošā gadsimta noslēgumā –"Autobusa debesīs" pirmsākumi – tur ne tikai muzicēja divi mani tā laika draugi, bet arī, studējot Viļņā, biju paņēmis līdzi pirmo viņu kaseti, un kopīgi ar lietuviešu draugiem to kopmītnēs klausījāmies. Viņiem šī mūzika tik ļoti gāja pie sirds, ka ar raksturīgo, maigi košļājošo lietuviešu valodas akcentu regulāri gaiteņos skanēja "Vai jūs zināt, kas mēs esam, vai jūs zināt, kas ir kas?".

Un tad Kalniņš man beidzas.

Beidzas aktuālais, secīgais Kalniņš. Regulāri klausos, pārklausos viņa simfonijas, atklāju sev jau minēto čello koncertu, koncertu orķestrim, agrīnās simfonijas, dažu nedzirdētu dziesmu, bet laikam tomēr piederu pie tiem, kas ar sirds dziļākajiem nostūriem nesatver Imanta Kalniņa sekojošo simfoniju suģestiju. Bet jaunu dziesmu – nav. Nav jāmeklē iemesli, attaisnojumi vai jākritizē – tas ir klusums, kas iestājas man personīgi.

Varbūt īstais mākslinieka patiesums – apstāties, baudīt padarītā starojumu, neražot, dzīvot saskaņā, izvirzīt citas prioritātes, nepierādīt. Vienkārši dzīvot. Varbūt pat kādas līdzības ar somu dižgaru Sibēliusu, kurš, pilnībā pārstājis radīt, dzīvoja dzīvi vēl vairākus gadu desmitus.

Kas ir "latviska" mūzika? Šis apzīmējums, iespējams, Kalniņam piedēvēts vairāk nekā kādam citam mūsu mūzikā. Jā, Imants Kalniņš 5. simfonijā iet caur sidraba birzi, bet, pat ja neietu, man viņa mūzika vienalga šķiet izteikti latviska. Bet kāpēc? Nezinu. 4. simfonijas lēnajā daļā ataust Vecrīgas ainava pēc vasaras lietus, dziesmās – saulaina Sabile vai Daugava pie Ķīpsalas, citur – rudenīga pastaiga pa Liepājas piejūras ielām. Neizskaidrojami. Vai Kalniņš saprotams tikai latviski? Riskēšu apgalvot, ka jā. Francijā vai Meksikā viņa savirknētās skaņas spoguļosies tieši tādas pašas, bet, iespējams, liksies bālākas un neizteiksmīgākas vai vismaz – bez vajadzīgā konteksta. Bez ugunskura jūrmalā, bez mīlētāju trauslajiem pirmajiem pieskārieniem Jāņu naktī, ceriņu smaržas, galu galā – bez dzejas jēgas, bez tām kalniņiskajām harmonijām, saldskumjajām melodijām, negaidītajiem pagriezieniem, ko mūzikas mācību grāmatas analizēt nespēj, bet mūsu zemes dzirdētājs satver, atkal jau ar to netveramo lidojošā sentimenta maņu. Pat neņemot vērā to, ka Kalniņš mīlējis un sapņojis par Ameriku, jaunībā bijis Rietumu progresīvroka dūmu un ilgstamības biezi piesūcinājies un ar savu viltīgo smaidu smaidījis visam pāri, nekas, pilnīgi nekas nelīdz pret bezkompromisā taisno un spītīgo elektriskās ģitāras "Pūt, vējiņi!".Trekni. Jaudīgi. Skaidrs, ka no šejienes. Un, esmu pārliecināts, vienmēr daži no mums sāksies un turpināsies ar Imantu Kalniņu.