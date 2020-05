Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 26. maijā pulksten 19.00 ar koncertuzvedumu "Kamēr vēl gliemeži skrien" tiks svinēta komponista Imanta Kalniņa 79. dzimšanas diena. Ievērojot visus drošības pasākumus, uz koncertu klātienē – Lielajā zālē pēc vairāk nekā divu mēnešu pauzes būs aicināti pirmie 20 klausītāji. Savukārt pārējiem komponista daiļrades cienītājiem uzvedumu būs iespēja vērot tiešraidē, esot pie saviem ekrāniem visā Latvijā un pasaulē.

Koncertuzvedumā režisore Māra Ķimele kopā ar mūziķiem Daumantu Kalniņu un Kasparu Zemīti radījuši stāstu, kas aizsniedzas līdz pat komponista daiļrades pirmsākumiem, mūziķiem atskaņojot gan mazāk zināmas, gan klausītāju iemīļotas Imanta Kalniņa dziesmas.

"Imants Kalniņš ir ikoniska figūra latviešu mūzikā. Nav iedomājama Latvijas muzikālā aina bez komponista bagātīgās artavas gan akadēmiskajā, gan roka un populārajā mūzikā. Bet vēl svarīgāk – nav neviena latvieša, kas nemīlētu un nedungotu kaut reizi dzīvē kādu no Imanta Kalniņa melodijām, tās ir folklorizējušās – kļuvušas par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Cauri laikiem – bērnības mīļās melodijas no "Zaķīšu pirtiņas", iespaidīgā partitūra no kinofilmas "Pūt vējiņi", monumentālā kora dziesma "Kamēr vēl dreb mana roka" vai Latvijas kultūras kanonā ierakstītā Ceturtā simfonija –, Kalniņa mūzika mūs pavada, stiprina un iedvesmo. Tāpēc mēs gribam godināt komponistu un viņa dzimšanas dienā mūs visus sveikt ar koncertuzvedumu "Kamēr vien gliemeži skrien". Lai Imanta Kalniņa mūzika stiprina ikvienu ģimeni un klausītāju!" uz koncertu aicina Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Skaņdarbus programmai atlasīt palīdzēja komponists un diriģents Juris Vaivods. Koncertuzvedums veidots kopā ar režisori Māru Ķimeli, tajā atspoguļojot ne vien Imanta Kalniņa mūzikas dažādību, bet arī atklājot Daumanta Kalniņa un Kaspara Zemīša muzikālo daudzveidību. Dziesmas no rotaļīgām pāriet domīgās, no līksmām kļūst intīmas – tās skan, švirkst, ducina un čukst kā gaisā smaržojoša vasara.

Līdzās dziesmām izskanēs instrumentālie skaņdarbi obojas, klavieru un ģitāru spēlē. Koncertuzveduma tapšanā piedalījies arī pats Imants Kalniņš, daloties esejiskās pārdomās par laika ritējumu. Tās caurvīsies koncertuzvedumam, vienojot skaņdarbu radīšanas laiku ar šodienu.

Dzimšanas dienas koncerta filmēšana Lielajā zālē notiks, ievērojot visus drošības pasākumus.

Koncertam ir noteikta biļetes cena mākslinieku un koncertzāles atbalstam – 7 eiro par vienu tiešraides pieslēgumu jeb, tā saukto, dzīvokļa biļeti, kad ar vienu biļeti koncertu var baudīt visi vienas mājsaimniecības iedzīvotāji. Ekskluzīvā iespēja skatīt koncertu klātienē vienam apmeklētājam izmaksās 20 eiro.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" internetā veikalā.