1.aprīlī Rīgā atgriežas britu dziedātājs, džeza pianists, komponists un aranžētājs Entonijs Strongs (Anthony Strong), kurš uzstāsies ar vienu koncertu konferenču centrā "ATTA CENTRE".

Latvijas džeza mūzikas cienītāji atcerēsies viņu no 2018.gada, kad mūziķis kopā ar Latvijas Radio bigbendu uzstājās četros izpārdotos koncertos. "Lielisks dziedātājs un neatkārtojams pianists," tā par Strongu teicis džeza dziedātājs Džeimijs Kalems (Jamie Cullum). Savukārt amerikāņu blūza karalis B.B. Kings novērtējis Stronga sniegumu šādi: "Patiesi lieliska mūzika".

Uzstājies slavenajā Francijas džeza festivālā "JAZZ IN MARCIAC", kur pabijuši tādi mākslinieki kā Stings, B.B. Kings, Čiks Korea, Džeimijs Kalems, Rejs Čārlzs un citi pasaules līmeņa mūziķi.

Ar saviem koncertiem Strongs apbraukājis četrus kontinentus un 26 valstis, uzstājoties prestižākajos mūzikas festivālos un koncertzālēs. Mūziķis ir uzstājies kopā ar tādām zvaigznēm kā Maikls Boltons, Marti Pelovs un Kails Īstvuds, bijis iesildošais mākslinieks arī leģendārajam amerikāņu blūzmenim B.B. Kingam. Entonija Stronga debijas albums "Stepping Out" sasniedza pirmo vietu radiostacijās BBC Radio 2, BBC Radio London un Jazz FM, kā arī ASV iTunes džeza topā.

2012. gadā viņa koncertturneja Eiropā rezultējās ar vairākiem pilnībā izpārdotiem koncertiem leģendārajā "Duc Des Lombards" klubā Parīzē, Francijā.

Entonijs Strongs skolojies gan akadēmiskajā mūzikā, gan kā džeza pianists, studējis trīs Anglijas vadošajās mūzikas skolās – Whitgift School, The Purcell School of Music, kā arī prestižajā Guildhall School of Music. Kopš 2013. gada dziedātājs un pianists strādā ikoniskās franču ierakstu kompānijas "Naïve" paspārnē.

