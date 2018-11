Ar koncertu sēriju svinēs Edgara Liepiņa 90. dzimšanas dienu

Šā gada 17. decembrī decembrī savu 90 gadu jubileju svinētu leģendārais latviešu dziedošais aktieris Edgars Liepiņš, tāpēc viņam par godu 4. decembrī pulksten 19.00 VEF Kultūras pilī un pēcāk arī citviet Latvijā notiks viņam veltīti jubilejas koncerti, portālu "Delfi" informē pasākumu rīkotāju pārstāvji.

Īpašajā Edgara Liepiņa 90 gadu jubilejas koncertā piedalīsies komponisti Mārtiņš Brauns un Juris Kulakovs, grupa "Ārprāts'88" (Valdis Muktupāvels, Juris Sējāns, Leons Sējāns), aktieri Gunārs Placēns un Edgars Pujāts, dziedātāji Zigfrīds Muktupāvels, Olga Stupiņa, Inta Gudovska, Anita Levša.

Edgara Liepiņa jubilejas koncerti janvārī notiks arī Alūksnē, Rēzeknē, Cēsīs, Nīgrandē un Līvānos. Koncertos skanēs dziesmas no koncertprogrammām, kas tapušas sadarbībā ar komponistiem Raimondu Paulu, Mārtiņu Braunu, Juri Kulakovu, un arī paša Edgara Liepiņa sarakstītās dziesmas.

"Viņa spilgtais āksta un traģiķa tēls, īpaši viņam rakstītas dziesmas un Edžus trāpīgie citāti caur televīzijas un audio ierakstiem joprojām uzrunā jaunus un jaunus viņa daiļrades cienītājus," uzsver koncerta producents Jānis Kļaviņš.

"Pats sev laimi taisi draugs, vai tad cits lai taisa,

Tais' no baltas ticības, tais' no zila gaisa…"

"Var teikt, ka tieši tā kā šajos Jāņa Petera vārdos, kurus Edgars Liepiņš izdziedāja vienā no savām dziesmām koncertprogrammā "Gods tev un tavam suņam!", koncertējot kopā ar Mārtiņu Braunu, no baltas ticības un no zila gaisa viņš radīja visas savas koncertprogrammas. "Rīga toreiz – Rīga šodien" ar Raimondu Paulu – aizliegta! "Gods tev un tavam suņam!" – aizliegta! "Ārprāts 88" – nešaubies, arī to aizliegtu, ja nebūtu sākusies perestroika… Pēc kārtējā koncerta aizlieguma tika mainīti komponisti, programmu tēmas, bet ne lielā vēlme pateikt to, kas Edgaram Liepiņam šķita tajā brīdī vissvarīgākais – uzrunāt latvieti, caur smiekliem un caur asarām likt ieklausīties zemtekstos, likt domāt. Tāpēc tagad, Edgara Liepiņa 90. jubileju gaidot, ir vēlme to nosūbējumu mazliet uzpucēt un Edgaru Liepiņu pieminot, kopā ar viņa līdzgaitniekiem un mūzikas virtozauriem, atsaukt atmiņās. Kā teica Edžus: "Vajag tik' rakt!"", saka Edgara Liepiņa dēls Kristaps, kurš vadīs 4. decembra koncertu.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Edgara Liepiņa jubilejas koncerti notiks:

4. decembrī VEF kultūras pilī Rīgā;

25. janvārī Alūksnes kultūras centrā;

26. janvārī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors";

27. janvārī Cēsīs, Vidzemes koncertzālē "Cēsis";

3. februārī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā;

16. februārī Līvānu Kultūras centrā.