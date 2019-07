Ar koncertu 'Svētku uvertīra' atklās Siguldas 27. Opermūzikas svētkus

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 19 sāksies 27. Opermūzikas svētki, kurus Siguldas Jaunās pils dārzā atklās ar koncertu "Svētku uvertīra", informēja kultūras centra "Siguldas devons" galvenā speciāliste profesionālās mākslas jautājumos Dace Pleša.

Atklāšanas koncertā "Svētku uvertīra" uzstāsies soliste Viktorija Pakalniece, Edgars Ošleja, Elza Siliņa, Miks Akots, Rinalds Kandalincevs, Emīls Kivlenieks un Diāna Zandberga.

Savukārt 27. jūlijā pulksten 15 Siguldas pils dārzā notiks koncerts "Jaunie talanti", kurā uzstāsies starptautisku konkursu laureāts Artis Muižnieks, Vladislavs Skrunds, Altea Troisi no Maltas, Raitis Daudzvārds, Ruslans Andrejevs un brāļi Grīnbergi. Bet vakarā no plkst.20 Siguldas Jaunās pils dārzā ar bezmaksas koncertprogrammu uzstāsies dziedātājas no "Radio trio".

27. jūlijā pulksten 21 risināsies Opermūzikas svētku galvenais notikums – Džakomo Pučīni operas "Toska" brīvdabas oriģināliestudējums, kurā galveno lomu atveidos Maija Kovaļevska. Izrādē piedalīsies arī Pjērs Īvs Privo no Francijas, Andris Ludvigs, Krišjānis Norvelis, Kalvis Kalniņš, Rihards Kandalincevs un Andris Lapiņš.

Pēc operas izrādes – no pulksten 23.30 operu ārijas no vinila platēm Siguldas Jaunās pils dārzā spēlēs DJ Žanis.

28. jūlijā pulksten 13 Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts, radot noskaņu vērienīgajam Opermūzikas svētku noslēguma pasākumam – galā koncertam "No operas līdz operetei", kas sāksies pulksten 18. Galā koncerta īpašie viesi ir lietuviešu soprāns Asmika Grigorjana, bulgāru tenors Kamens Čanevs, Latvijas Nacionālās operas un baleta baritons Jānis Apeinis un Francijā populārā operdziedātāja soprāns Perīne Madefa. Tāpat koncertā būs baudāma Latvijā pazīstamo operas mākslinieku Mihaila Čulpajeva, Ingas Šļubovskas-Kancēvičas, Ilonas Bageles, Krišjāņa Norveļa un Marijas Vasiljevas uzstāšanās. Pie diriģenta pults – Vladimirs Kiradžijevs no Austrijas.

Pēc galā koncerta no pulksten 20.30 Siguldas pils kompleksā muzicēs Linda Leen un Rihards Lībietis, informēja Pleša.