Ar krāšņiem koncertiem Rundāles pilī noslēgsies Senās mūzikas festivāls

Sestdien, 13. jūlijā, 25. Starptautiskā Senās mūzikas festivāla noslēguma dienā Rundāles pilī notiks koncerti, kuros skanēs skaistākās Hendeļa operārijas, 16. gadsimta angļu renesanses melodijas, Rietumeiropas baroka mūzikas smalkumi un viens no populārākajiem klasiskās mūzikas skaņdarbiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē – Antonio Vivaldi "Gadalaiki", portālu "Delfi" informē "Latvijas koncerti" pārstāve Rinta Bružēvica.

Pulksten 16.00 Rundāles pils Baltajā zālē ar programmu "Rietumeiropas baroka smalkumi pilī" pirmoreiz Latvijā viesosies senās mūzikas grupa "Paper Kite". Ar saknēm Vācijā, Spānijā un Itālijā, ansamblī "Paper Kite" apvienojušies pieci senās mūzikas lietpratēji, kas meistarību kaldinājuši izslavētās Eiropas augstskolās. Mūziķi Rundāles pils koncertam izvēlējušies vācu baroka pārstāvja Filipa Heinriha Erlebaha greznās skaņu mežģīnes, viņa laikabiedru – Romā skolotā parīzieša Nikolā Bernjē un Neapoles stila iedibinātāja Alesandro Skarlati – muzikālās pērles. Tām līdzās iemirdzēsies arī citu 17. un 18. gadsimta meistaru opusi, tostarp ietekmīgā Ziemeļitālijas skaņraža Džovanni Legrenci un divu Anglijas dēlu – Viljama Heisa un Henrija Pērsela skaņdarbi.

Pavadīt romantisku vakaru, ieklausoties lordu un milēdiju iecienītākajās 16. gadsimta angļu renesanses melodijās, aicina dziedātāja Elīna Šimkus, par savas soloprogrammas galveno tēmu pasludinot mīlestību. Koncertprogrammā "Angļu renesanses pērles", kas skanēs pl. 18.00 Rundāles pils Zelta zālē, visdažādākos mīlestības vēstījumu labirintus skaņās un liroepikā rūpīgi atlasījusi pati Elīna, muzikālajā vēstījumā savijot divu izcilu angļu renesanses meistaru: lautista un dziedātāja Džona Doulenda un komponista, dzejnieka un ārsta Tomasa Kampiona dziesmas. Un līdz ar mazāk zināmām lappusēm no bagātīgā angļu renesanses mūzikas klāsta gaismā tiks celtas arī labi zināmas melodijas, piemēram, Džona Daulenda slavenā dziesma "Come again, sweet love doth now invite". Flautu spēlēs viena no vadošajām traversflautas virtuozēm Latvijā, JVLMA Senās Mūzikas katedras lektore Kristīne Stumbure, savukārt ģitāru ar gari izstiepto kaklu un basa stīgām, ko jau no senatnes dēvē par teorbu, spēlēs Milānā dzimušais itāļu senās mūzikas interprets Mauro Pinčaroli.

Pulksten 20.00 Rundāles pils Baltajā zālē akcents tiks likts uz "Skaistākājām Hendeļa operārijām", kuras atskaņos spilgti Latvijas mūziķi. Baroka orķestris "Collegium Musicum Riga", kas dibināts 1990. gadā, tā skanīgo nosaukumu aizgūstot no kāda 17. gadsimtā Rīgā pastāvējuša orķestra. Šī kolektīva mākslinieciskais vadītājs ir mērķtiecīgais senās mūzikas, arī baroka un klasicisma repertuāra smalkumu pētnieks – Māris Kupčs. Šai senās mūzikas lietpratēju kompānijai pievienosies samtaini siltā tembra apveltītais un klausītāju iemīļotais kontrtenors Sergejs Jēgers, lai pils Balto zāli pieskandinātu ar dižā baroka meistara opermūziku.

Pulksten 22.00 jau tradicionāli Senās mūzikas festivālu noslēgs Antonio Vivaldi vijolkoncertu cikla "Gadalaiki" atskaņojums Rundāles pils dārzā. Piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē, "Gadalaiki" droši dēvējams par vienu no vispopulārākajiem klasiskās mūzikas opusiem. Ciklā apvienotie četri vijolkoncerti pirmoreiz izdoti 1725. gadā krājumā ar nosaukumu "Harmonijas un izdomas sacensība". Šoreiz saspēlē ar Normunda Šnē mākslinieciskajā pārzņā esošo kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" gadalaiku krāsu sulīgumu apliecinās pasaules slavas apmirdzētais kādreizējais rīdzinieks Vadims Gluzmans un viņa leģendārā Stradivāri vijole. Bet koncerta ieskaņā divu citu meistaru mūzika: franču rokoko pārstāvja Žana Filipa Ramo svīta no mītiskiem piedzīvojumiem cauraustsās operas "Dardans" un Georga Filipa Telemaņa Uvertīra.

Transports uz Rundāles pili tiks nodrošināts sadarbībā ar "Skaisto skatu aģentūru". Autobuss uz Rundāli kursēs no Aspazijas bulvāra 5 pulksten 11.00 un pulksten 14.00, savukārt no Rundāles uz Rīgu pulksten 20.00 un pēc noslēguma koncerta. Braucienam ir iepriekš jāpiesakās pa tālruni 67221767, 26415127. Brauciena cena turp un atpakaļ – 20 eiro.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.