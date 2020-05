Ar Krista Saržanta koncertu darbu atsāks Latvijas Nacionālā bibliotēka

Līdz ar lasītāju uzņemšanu klātienē, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pakāpeniski atsāksies arī koncertdzīve. To otrdien, 26. maijā pulksten 19.00 ar tiešraides koncertu Ziedoņa zālē ievadīs komponists un pianists Krists Saržants.

Koncertā skanēs mākslinieka sarakstītas un aranžētas kompozīcijas no viņa debijas albuma "Then And Now". Koncertā piedalīsies Krists Saržants (klavieres), Evilena Protektore (balss), Dāvis Jurka (saksofoni), Toms Poišs (kontrabass), Artis Orubs (bungas). Koncertu vadīs Anete Ašmane. Tiešraide būs skatāma LNB Facebook lapā.

Kā raksta LNB pārstāvis Augusts Zilberts, Krists Saržants ir latviešu komponists un pianists, kurš smeļas iedvesmu no klasiskās, džeza un filmu mūzikas. Viņš mācījies klasiskās un džeza klavieres un kompozīciju pie Raimonda Petrauska, Madara Kalniņa, Andra Dzenīša, Tuomo Uusitalo un Kārļa Vanaga Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), kā arī pie Sērena Mēllera (Søren Møller) Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Olborgā, Dānijā.

2018. gadā Krists Seržants tika nominēts Nika Gotema balvai par ieguldījumu Latvijas džeza mūzikā un dzīvē, kā arī pārstāvēja JVLMA lielākajā starptautiskajā džeza mūzikas konferencē IASJ (International Assosiacion of Schools of Jazz) Vīlandē, Igaunijā. 2019. gadā viņš atklāja TEDx konferenci Rīgā. Koncertējot Latvijā, Igaunijā, Dānijā, Vācijā, ASV un citās valstīs, Saržants ir sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Kenets Dāls Knudsens (Kenneth Dahl Knudsen, Dānija), Robs Dagejs (Rob Duguay, ASV), Jasins Bulares (Yacine Boularès, ASV) Konstantīns Jemeļjanovs (Latvija, ASV), Pīters Hertmans (Peter Hertmans, Beļģija), Etjēns Čarlzs (Etienne Charles, ASV) un daudziem citiem. Mūziķa kvinteta ieraksti tika prezentēti lielākajā Eiropas džeza gadatirgū "Jazzahead! 2017" un iekļauti oficiālajos kompilācijas albumos "Jazz in Latvia 2018" un "Jazz in Latvia 2020".

Ievērojot Kultūras ministrijas sanitāro protokolu, otrdien, 26. maijā pulksten 10.00 LNB atsāks apkalpot lasītājus klātienē. Sākotnēji bibliotēkas pakalpojumi tiks sniegti tikai pirmā stāva ātrijā. Šeit, nodrošinot 42 lasītāju darba vietas un astoņas aprīkotas datorvietas, un divu metru savstarpējo distanci, vienlaicīgi varēs strādāt 50 personas. Pirms ierašanās lasītājiem jārezervē darba vietas un iespieddarbi. Plašāka informācija – LNB mājaslapā.