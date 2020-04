Ar Raimonda Paula solo uzstāšanos 'Klasikas' ēterā atsāksies dzīvie studijas koncerti

Atbalstot Latvijas mūziķus un komponistus, Latvijas Radio 3 – “Klasika” atsāk “dzīvo” koncertu ciklu Latvijas Radio 1. studijā. Jau Otrajās Lieldienās, 13. aprīlī, īpašu teātra mūzikas koncertu „Viens pats studijā” sniegs Maestro Raimonds Pauls, portālu “Delfi” informē Latvijas Radio pārstāvji.

Tāpat šopavasar koncertsērijā piedalīsies pianisti Agnese Egliņa, Edgars Cīrulis, Vestards Šimkus un citi mākslinieki. 1. studijas koncerti pirmdienas vakaros pulksten 18.00 būs klausāmi Latvijas Radio 3 – "Klasika", kā arī skatāmi video formātā Latvijas Radio sociālo tīklu kontos un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv.

Otrajās Lieldienās Maestro "Viens pats studijā"

13. aprīlī pulksten 18:00 Maestro Raimonds Pauls koncertā "Viens pats studijā" atskaņos Dailes teātra simtgadei veltītu programmu. Skanēs melodijas no tādām izcilām teātra izrādēm kā "Īsa pamācība mīlēšanā", "Šerloks Holmss", "Elizabete. Anglijas karaliene", " Visi koki dieva doti", "Meža gulbji", "Leģenda par Zaļo jumpravu", "Grāfs Monte Kristo" un citām. Programmu vadīs Latvijas Radio 3 – Klasika vadītāja Gunda Vaivode.

"Esam priecīgi, ka mūsu ārkārtējās situācijas koncertsērijai ir atsaukušies pianisti Agnese Egliņa, Edgars Cīrulis, Vestards Šimkus un citi, bet ir liels gandarījums, ka pirmo koncertu sniegs Maestro Raimonds Pauls. Tā kā būtiska viņa radošās dzīves daļa ir saistīta ar Dailes teātri un pats teātris šogad svin simtgadi, tad šķita tikai loģiski programmu veidot no Paula teātra mūzikas lieliskajām melodijām, no kurām liela daļa kļuvušas par hitiem, dažas par tautas dziesmām, bet dažas klausītājiem būs pārsteigums," stāsta Gunda Vaivode.

Koncertā skanēs arī Dziesmiņa par bučošanos no izrādes "Džons Neilands", kuru klausoties, Maestro ar humoru aicina arvien būt atbildīgiem un ievērot divu metru distanci.

Deja ar pianisti Agnesi Egliņu

20. aprīlī pulksten 18:00 Latvijas Radio 3 – "Klasika" ēterā un Latvijas Radio 3 "Facebook" tiešraidē varēs klausīties un vērot pianistes Agneses Egliņas koncertu no Latvijas Radio 1 studijas. Koncerta programmā skanēs latviešu komponista Jāņa Mediņa mūzika, Rīgā dzimušā baltvāciešu komponista un pianista Nikolaja fon Vilma (Nicolai von Wilm) skaņdarbi, kā arī vēsturiskā deju mūzika.

"Varētu teikt, ka koncertā aicināšu klausītājus uz deju! Programmā izskanēs Baha Franču svīta, kurā ietvertas vēsturiskās dejas – allemande, kurante, sarabanda, menuets un žīga –, būs arī Alberto Hinasteras trīs temperamentīgās Argentīniešu dejas," stāsta pianiste Agnese Egliņa.

Programmu vadīs muzikoloģe Liene Jakovļeva.

Patvērums mūzikā ar džeza pianistu Edgaru Cīruli

27. aprīlī pulksten 18:00 "Klasikas" ēterā un "Facebook" tiešraidē varēs klausīties un skatīties džeza pianista Edgara Cīruļa koncertu. Programmā skanēs improvizācijas par Johannesa Brāmsa Intermeco Mibemolmažorā Op. 117 Nr. 1 un Johana Sebastiāna Baha Prelūdiju Sibemolminorā no "Labi temperētā klavīra" 1. grāmatas.

"Šodien meklēju patvērumu mūzikā un skaņā. Cenšos to pārvērst par savu svētvietu. Katrs skaņdarbs, ko atskaņošu, pārstāv kādu mazu nostūrīti no manas sirds, kas pašlaik prasa pēc miera, mīlestības, nosvērtības un līdzjūtības. Ierasti spēlēju savu mūziku ansamblī kopā ar citiem mūziķiem, bet šoreiz tās būs improvizācijas, manas kompozīcijas un meditācijas par vienatni. Iespējams – divvientulību ar sevi," saka pianists Edgars Cīrulis.

Lēnām, pamatīgi un dziļi pianists aicina ieklausīties arī savās oriģinālkompozīcijās, kuras skanēs koncertā - "The Weight of Time", "The Summer in You", "In this silence she weeps" u.c. Programmu vadīs Latvijas Radio 3 – "Klasika" programmu vadītāja Signe Lagzdiņa.

Pēc izskanēšanas ēterā koncerti būs pieejami Latvijas Radio 3 – Klasika arhīvā mājaslapā, kā arī video formā – Latvijas Radio sociālo tīklu kontos (@programma.klasika Facebook un Latvijas Radio YouTube kontā).

Jau ziņots, ka Latvijā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 12. maijam.