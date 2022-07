Ar ugunīgu ASAP Rocky performanci izskan 'Positivus' festivāls Rīgā. Teksta tiešraides arhīvs

Sestdien, 16. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā jau otro dienu notiek 14. "Positivus" festivāls. Kopš 2007. gada tas mūzikas mīļotājus pulcēja Salacgrīvā, bet pēc pandēmijas pārtraukuma pārcēlies uz galvaspilsētu. Portāls "Delfi" piedāvā festivāla norisēm teksta tiešraidē.

Sestdien festivālā sagaidāmas dažādu pasaules repa lielzvaigžņu uzstāšanās, tostarp Megan Thee Stallion, A$ap Rocky, kā arī daudzu pašmāju zvaigžņu koncerti, piemēram, ansis, Citi Zēni, Edavārdi un Nova Koma.

Jāpiezīmē, ka Megan Thee Stallion koncerts bija paredzēts piektdien, taču aviopilotu dēļ tas tika pārcelts uz sestdienu.

"Delfi" komanda arī šogad veido teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Lucavsalā. Teksta tiešraidi 16. jūlijā veidoja žurnālisti Nora Rieksta, Aivars Madris, Kārlis Arājs un Monika Cālīte, sociālo tīklu satura veidotāji Jānis Sildniks, Edgars Bāliņš un Eduards Gorbunovs, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Pauls Patriks Briķis, video operators Emīls Sestulis.

Ar piektdienas notikumiem var iepazīties teksta tiešraides arhīvā.

Positivus 2022 - otrā diena

Nora Rieksta: Ar repa superzvaigznes A$AP Rocky izskan 14. “Positivus” festivāls. Ballīte Lucavsalā turpināsies līdz pulksten diviem. Ar foto atskatu uz Rokija koncertu “Delfi” slēdz teksta tiešraidi. Tiekamies nākamgad!

Nora Rieksta: Kā publika gaidīja A$AP Rocky koncertu. Foto: Kārlis Dambrāns

Edgars Bāliņš, Eksperts: Pirms vispasaules grāvēja “Wild for the Night” gaisā lido ļoti daudzi krāsaini papīrīši. Aizlūdzam par tiem, kuri to pēc tam to slaucīs kopā.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Publikā kādam palicis slikti, bet Rakims Athelastons Maijers jeb A$AP Rocky pārtrauc koncertu, pārliecinoties, ka visiem viss ir kārtībā un tikai tad turpina savu performanci.

Jānis Sildniks: Tauta sagaidīja, un jau Praise the Lord dziesmas laikā mākslinieks vicina pa gaisu kādas lēdijas krūšturi. Apkārtējie nu varēs sūdzēties ne tikai par skaļumu, bet arī nelielām seismiskām aktivitātēm, jo fani lēkā ļoti pamatīgi un sinhroni.

Eduards, Reperis: Tauta gaida.

Aivars Madris: Ja Megan Thee Stallion ierašanos Latvijā aizkavēja aviācijas ķibeles, tad A$AP Rocky aprīlī iekūlās pamatīgās nepatikšanās ar Losandželosas likuma sargiem. Reperis tika apcietināts uz aizdomu pamata par saistību ar kādu apšaudi Holivudā, taču uzreiz pēc aresta viņu atbrīvoja pret vairāk nekā 500 000 dolāru lielu drošības naudu. Pirmā tiesas sēde A$AP Rocky paredzēta 17. augustā.

Jānis Sildniks: Vēl pēdējie metri līdz daudziem notiks gadiem gaidītais notikums — ASAP Rocky Latvijā.

Jānis Sildniks: Megan Thee Stallion savā Twitter kontā reflektē par šodien festivālā notikušo "telefons -> bikini zona" incidentu. https://twitter.com/theestallion/status/1548398224867676160?ref_src=twsrc%5Etfw

Nora Rieksta: Jau pavisam drīz - pulksten 23.30 - uz “Positivus” galvenās LMT skatuves kāps vakara zvaigzne A$AP ROCKY. Lucavsalā festivālā balle turpināsies līdz pulksten 01, bet līdz pulksten 02 teritorija būs jāpamet.

Aivars Madris: Iespējams, šī gada "Positivus" tehniski virtuozākais mūziķis Thundercat savu uzstāšanos lielā mērā velta Meganai, klausītājiem solot, ka centīsies kustināt pirkstus uz ģitāras grifa tikpat ātri, kā Megan Thee Stallion spēja tverkot. Šeit foto no koncerta sākuma.

Jānis Sildniks: Neliels ieskats Meganas koncertā: View this post on Instagram A post shared by Delfi LV (@delfi.lv)

Jānis Sildniks: Thundercat sniedz iespēju izbaudīt ļoti virtuozu instrumentspēli. Pūlis nav tik liels, cik uz Meganu, taču netrūkst ļaudis, kuri to novērtē. Kamēr šo rakstu, tikmēr grupa jau atkal māksliniecei sūta sveicienu.

Jānis Sildniks: Thundercat uz lielās skatuves starp dziesmām sūta sveicienus Meganai, atskaņojot ļoti daudz taurīšu dj efektu.

Nora Rieksta: “Citi zēni” jau uz “Narvesen Stage”, bet pirms tam – nofilmējām interviju (ar pārsteigumiem).

Edgars Bāliņš, Eksperts: “Citi zēni” uz skatuves pievākuši teju pilnu orķestri! Bekvokālistes, vairāki pūšaminstrumenti un absolūta ballīte pie “Narvesen” skatuves. Grupa savu uznācienu sāk ar hitu “Suņi iziet ielās” - tā nosaukts arī viņu debijas albums. Zinot zēnus, ballīte būs neganti karsta un mierā nostāvēt nevarēs pat aizmigušie.

Aivars Madris: Stīvens Bruners jeb Thundercat, iespējams, labāk zināms no savas sadarbības ar dzīvo amerikāņu hiphopa leģendu Kendriku Lamāru, un par darbu pie Kendrika albuma “To Pimp a Butterfly” pat saņēmis “Grammy” balvu. Taču Thundercat ir ne tikai izcils sesiju mūziķis, bet arī ražīgs solo mākslinieks, kuram iznākuši vairāki mūzikas kritiķu augsti vērtēti albumi. Thundercat koncerts solās būt muzikāliem pārsteigumiem pilns, jo viņa stils nav raksturojams vienā vārdā – te saklausāmas gan r&b un fanka, gan psihedēlijas un pat “acid jazz” ietekmes. Jau pēc dažām minūtēm viņš uzstāsies uz “LMT” skatuves.

Nora Rieksta: Mūsu fotogrāfs Kārlis devās pūlī, lai tvertu “Positivus” ballītes emocijas. Spilgti kadri no šodienas.

Aivars Madris: Tviteris vēsta, ka, pateicoties Meganai, "Positivus" izskanējis līdz Katlakalnam. https://twitter.com/_skabarga/status/1548370667787075584?ref_src=twsrc%5Etfw

Jānis Sildniks: Visi TikTok lietotāji šobrīd met visu pie malas — uz Positivus skatuves skan Savage. Dziesmas laikā Megana paņēma kāda fana telefonu un uzfilmēja tuvplānā savu deju no aizmugures. Pēc tam uz skatuves no publikas lidoja vēl kāda cerību pilna fana mobilais telefons.

Aivars Madris: Kā zināms, Meganas ceļš līdz "Positivus" nebija gluži rozēm kaisīts, tomēr pēc tehnisku ķibeļu pārvarēšanas eksplozīvā mūziķe šovakar beidzot varēja ielīksmot savus nogaidījušos fanus. Šeit foto no Megan Thee Stallion koncerta sākuma.

Jānis Sildniks: Megana un dīdžejs koncerta laikā lūdz publiku pirmajās rindās paretināties, lai neciestu kāda fane. Šobrīd uz skatuves priecīgi tverka dejā metas viņas abas.

Jānis Sildniks: “Ēd to, ēd to līdz es beidzu, iedod man arī līdz palieku muļķa,” deklamē māksliniece dziesmā “Eat it”, kam piekrītoši gavilē publika. Uzreiz pēc tam skan dziesma “W.A.P.”, kuru grupa “Transleiteris” latviskoja kā “Slapā puse”.

Jānis Sildniks: Oriģinālā heštega “Hot Girl Summer” ieviesēja Megana ir ieņēmusi “Positivus” galveno skatuvi – vakardienas “wet girl evening” viņai noteikti izdevies pārkalibrēt par karsto vasaru.

Nora Rieksta: Kamēr publika jau priecājas pie Megan Thee Stallion šova, tikmēr vēl foto atskats uz mūsu teksta tiešraides varoņa Edavārdi koncertu.

Jānis Sildniks: Kā ievads uz ekrāniem parādījās zirgs ar sarkanām acīm un cilvēku spiedzienu pavadībā ierodas vakardienas rūpju iemesls — Megana visā godībā.

Jānis Sildniks: “Black Country, New Road“, protams, ir jauki, taču var just, ka auditorija jaunās dziesmas tā īsti nezina un festivāla otrās dienas kulminācija vairāk šobrīd ir uz “Narvesen” skatuves pie “Edavārdi”, kā arī pie lielās, kur tiek gaidīta Megana.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Kamēr citi gaida Meganu, pie Narvesen skatuves nav brīvu vietu, jo Edavārdi iekustina publiku ar saviem hitiem! Pie pults NiklāvZ, bet meldiņu piepušķo Linda un Una - pirmajai dziesmai “Kačā karmu” līdzi šūpojas simtiem līdzjutēju un neizskatās, ka viņus interesē pie citām skatuvēm notiekošais. Gaidām daudzas dziesmas no albuma “Ekosistēmas”, kas cita starpā rotāts ar “Zelta mikrofonu”.

Jānis Sildniks: Tikmēr, skanot dziesmai Shake That Ass, pie lielās skatuves jau ir aizņemtas visas pirmās rindas, gaidot to, kas rakstīts uz ekrāniem.

Jānis Sildniks: Intervijā NY Times grupas dalībnieki atklāj, ka šobrīd Vuds esot laimīgs un strādājot kūku veikalā. Pieredze ar solista mentālo stāvokli grupai radījusi pārdomas par to, kāds smagums ir jāiznes grupas līderim, tāpēc apvienība lēmusi šo nastu dalīt. Arī šobrīd “Positivus” no sešiem cilvēkiem uz skatuves ar mikrofoniem ir aprīkoti teju visi.

Jānis Sildniks: Šis gads grupai “Black Country, New Road” iesākās ar duālām sajūtām – apvienība izdeva kritiķu slavēto un veiksmīgo albumu “Ants From Up There”, taču vienlaikus grupu atstāja tās līderis Īzaks Vuds un dziesmu autors, kurš savu lēmumu pamatoja ar mentālās veselības problēmām. “Black Country, New Road” vēlāk paziņoja, ka turpina savu radošo darbību bez Īzaka, taču savos koncertos neizpildīs dziesmas no saviem abiem albumiem. Līdz ar to arī šodien festivālā “Positivus” klausītājiem teorētiski vajadzētu dzirdēt tikai vēl neizdotu materiālu. Lūkosim raudzīties, vai tā būs.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Uz Narvesen skatuves “MUUD” pamazām pārtop par “Kreiso Krastu”! Uz skatuves pievienojas gan Kaizers, gan Cepums, gan Deniss - pie dziesmas #FleKKsinonem publika ārdās kā negudra!

Aivars Madris: Ja nu kāds neredzēja anša uzstāšanos uz lielās skatuves, kam gan ir grūti noticēt, tad šeit piedāvājam nelielu ieskatu.

Aivars Madris: ansim, protams, paralēli klausītāju dvēseļu aizkustināšanai izdevās sarīkot kārtīgu mošpitu, satricinot arī viņu miesas. https://twitter.com/Butkevics/status/1548343343578357762?ref_src=twsrc%5Etfw

Aivars Madris: Neraugoties uz hiphopa dominanci šīgada “Positivus”, neparastā britu rokgrupa “Black Country, New Road” būs gards kumoss emocionāli smagākas un eksperimentālākas mūzikas cienītājiem. Lai arī šogad iznākušo albumu “Ants from Up There” kritiķi un fani slavē teju vienbalsīgi, grupa solījusi, ka neizpildīs koncertos dziesmas no izdotajiem albumiem aiz cieņas pret grupas sākotnējo līderi Īzaku Vudu, kurš gada sākumā pameta grupu emocionālu satricinājumu rezultātā. “Black Country, New Road” skanēs jau tūlīt, pulksten 19.45, uz “Lāčplēša” skatuves.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Lūk, arī pirmie, kuri visvairāk cieš no Meganas koncerta pārcelšanas. Enerģiskā grupa MUUD patlaban uzstājas vienlaikus ar ansi, tādēļ pūlis pie Narvesen skatuves ir mazāks nekā iepriekšējos koncertos un to var saprast. Par spīti tam, viņi uzstājas no sirds, uz skatuves ir īsts Latvijas aktuālās mūzikas kokteilis! Henrijs Mucenieks no grupas “Līvi”, krāšņā vokāla īpašnieks Mazais zaļais, Brīvrunu projekta meistars EV , “Kreisā Krasta” pārstāvis Punkts uz I un citi. Visu cieņu!

Jānis Sildniks: Ar kolēģi Edgaru devāmies "ielās" noskaidrot, ko visvairāk gaida festivāla apmeklētāji un kādi ir viņu jestrākie festivāla stāsti. Piedzīvotais pārsteidza mūs pašus. View this post on Instagram A post shared by Delfi LV (@delfi.lv)

Nora Rieksta: Igauņu grupas “Gram-Of-Fun” mērķis ir, radot mūziku, vairot prieku gan pašiem savā ikdienā, gan padarīt pasauli laimīgāku. Intervijā DELFI TV viņi atklāja, ka paši ir kvēli “Positivus” fani un iepriekš festivālu apmeklējuši veselas četras reizes. Viens no grupas dalībniekiem atzina, ka “Positivus” ir viņa vasaras spilgtākais notikums. Vaicāti, kas viņiem visvairāk patīk Latvijā, grupas dalībnieki sacīja, ka, pirmkārt, “Positivus” un, otrkārt, tas, ka cilvēki ir ļoti draudzīgi un laipni. Tiesa, uzstāšanās Latvijā nav aizgājusi bez aizķeršanās - pavisam īsi pirms dalības festivālā saslimusi grupas soliste un burtiski pēdējā vakarā nācies meklēt viņai aizvietotāju, kurai strauji bija jāapgūst visas dziesmas. Neskatoties uz to, savu uzstāšanos viņi vērtē kā ļoti izdevušos, un ir pateicīgi publikai par atbalstu un silto sagaidīšanu. “Gram-Of-Fun” mājās doties vēl neplāno, viņi turpinās izbaudīt festivālu un aicina visus turpināt ballēties arī pēc festivāla noslēguma.

Edgars Bāliņš, Eksperts: “Talsi bija ēkā tikko”, nokliedz ansis, pavadot kolēģi Rolandu če, kurš pievienojās viņam uz skatuves. Vēl noteikti jāpiemin, ka par lielu daļu priekšnesuma atbildīgs arī anša brālis Kārlis Kolmanis, jeb 181h.

Aivars Madris: Kamēr publika izliek dvēseles pie anša, paralēli varat ielūkoties arī spilgtākajos brīžos no repera Bas uzstāšanās.

Edgars Bāliņš, Eksperts: ansis uz lielākās skatuves kā vienīgais Latvijas mākslinieks un ļoti pelnīti. Šovakar tiek izpildīts Mežaparka lielkoncertā redzētais materiāls ar iespaidīgajām vizualizācijām. Pūlis vicina rokas pa labi un pa kreisi, kā minēts atklāšanas dziesmā “Rokas” un vēlāk seko arī citi grāvēji no kritiķu un fanu atzītā albuma “Liela māksla”.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Nepaej garām vietējam gadatirgum! Te var atrast gan glaunus tērpus, gan smalkas rotaslietas. Pati galvenā telts šeit - biedrība “Tavi draugi”, kas pārdod apģērbus un aksesuārus ar Ukrainas simboliku. Visi ienākumi tiek ziedoti Ukrainas atbalstam.

Aivars Madris: Jau pēc pāris minūtēm jeb pulksten 18.45 uz lielās skatuves sagaidāms anša koncerts. Vienīgais latviešu mākslinieks uz lielās skatuves, kas savā ziņā ir pašsaprotami, jo "lielāka" repera par viņu šobrīd Latvijā nav. Galu galā, gan viņa priekšpēdējais albums "Balzams", gan pēdējais albums "Liela māksla" ir Latvijas mūzikas kritiķu iemīļoti ieraksti, kas saņēmuši visas iespējamas balvas Latvijas mūzikā. Intrigu raisa tikai jautājums – vai uz skatuves redzēsim arī Rolandu Če?

Edgars Bāliņš, Eksperts: Uz Lāčplēša skatuves savu koncertu sāk vietējā grupa “Tribes of the city”. 2007. gadā grupa saņēma nomināciju “MTV Europe Music Awards” kā labākie Baltijas mākslinieki. 2019. gadā viņi ieguva “Austras balvu” un jau gadiem grupa turpina iegūt jaunus fanus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Nora Rieksta: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze liecina, ka šis vakars Rīgā būs sauss un saulains. Lietus nav gaidāms.

Nora Rieksta: Ja vēl nav redzēta brīnišķīgā pusaudžu komēdija “Tizlenes”, tad “Kino Bize” teltī “Positivus” festivālā ir iespēja to noskatīties. Pirms seansa gaidāma tikšanās ar filmas veidotājiem. Seansa sākums – pulksten 18.30.

Aivars Madris: Kolēģi sūdzas, ka šogad festivālā piedāvājums īstiem roka faniem esot ierobežots. Domas par to dalās, taču nekādu šaubu, ka pašmāju “shoegaze” leģendas “Tribes of the City” ir īstena medusmaize brāzmojoši sapņaina ģitāru skanējuma alkstošajiem. Noteikti jāatzīmē, ka tieši pēc 10 gadus ilgas radošās pauzes iznākušais grupas albums “Rust and Gold” ieguva “Austras balvu” 2019. gadā. Grupa ar biežiem koncertiem nelutina, tāpēc steidziet baudīt viņu uzstāšanos pulksten 18.15 uz “Lāčplēša” skatuves.

Eduards, Reperis: Bas jautā, vai kāds māk dejot un tad uz skatuves aicina savus fanus-dejotājus, kā arī apsola kādam fanam parakstīt kedu, kuru viņam iemeta no pūļa bez pievienota marķiera. Varbūt Bas nav TOP 10 radio hitu autors, bet publiku var kustināt arī bez lieliem grāvējiem. Harisma ir visu izpildītāju galvenais ierocis. Fanus gan dabūt no skatuves nost ir grūtāk, jo viņiem ir vienalga, ka Bas ir ierobežots skatuves laiks. Selfiji ir svarīgāki!

Jānis Sildniks: Chris Noah uzstāšanās nupat ir sākusies.

Eduards, Reperis: Publika ir iekustināta un tagad arī ārdās pie Bas dziesmām. Protams, bez mošpita neiztikt.

Jānis Sildniks: Par faktu, ka Chris Noah neniekojas ar kvalitāti, liecina arī pavadošais sastāvs, kas nokomplektēts ar sava aroda meistariem. Piemēram, jāuzteic ģitārists Kaspars Vizulis, kurš nācis no metalcore skatuves (grupas “Intricate”), izglītojies Amsterdamas konservatorijā un šobrīd strādā ar virkni zināmu mūziķu, paralēli attīstot arī savus projektus un grupas.

Eduards, Reperis: Bas atzīst, ka tad, kad viņš uzzināja, ka būs jāuzstājas Latvijā, reperim nebija ne jausmas, vai šajā valstī viņam vispār ir fani. Bet izrādās, ka ir. Tam par godu viņš iešauj tekilas šotu no pudeles un turpina kustināt publiku ar hiphopa klasiku (piemēram, ONYX "Slam!") Bas dod šautautu arī reperim DMX.

Eduards, Reperis: Bas dīdžejs iesilda publiku ar repera "priekšnieka" J. Cole dziesmu. Pēc neliela mirkļa uz skatuves kāpj arī pats Bas, kurš pārstāv J. Cole ierakstu kompāniju "Dreamville". Daļa publikas ceļ rokas, daļa klausās. Būs interesanti pavērot šo koncertu, jo līdzīgi kā liela mēroga zvaigznes, arī nišas izpildītājus Latvijā gan festivālos, gan ārpus tiem tik bieži nesanāk redzēt.

Jānis Sildniks: Daudzi to nezina, taču Chris Noah TikTok konts ir pelnījis vismaz nelielu šautautu: @chrisnoahmusic #duet with @mariszvaigzne3 ♬ original sound - Māris

Nora Rieksta: Aizvien saulaināki, aizvien priecīgāki, aizvien košāki – tādi ir “Positivus” otrās dienas apmeklētāji. Fotomirkļus festivālā ķer Kārlis Dambrāns.

Jānis Sildniks: Chris Noah ir tas mākslinieks, par kuru bieži klausītājiem ir jāatgādina “jā, šis ir no Latvijas” – ar spēcīgu vokālu un talantīgu dziesmu rakstīšanas prasmi apdāvinātais mūziķis nāk no muzikālās Indrišonoku ģimenes. Lai arī šobrīd iedalītais laiks ir pa dienu un uz trešās skatuves, Chris Noah varētu uzlikt uz jebkuras skatuves, teju jebkurā laikā un tā tiktu aizpildīta godam. Kuru katru brīdi viņš sāks uzstāšanos uz "Narvesen" skatuves.

Aivars Madris: Kamēr Bas vēl tikai sāk iesildīt publiku, piedāvājam ieskatu pašmāju reperes VIŅAS performancē uz "Lāčplēša" skatuves.

Aivars Madris: Savdabīgais amerikāņu reperis Bas patiesībā ir dzimis Parīzē, bet viņa vecāki ir no Sudānas, tāpēc nebūs aplami saukt viņu par īstenu pasaules mūziķi. Bas šodien “iededzina” festivāla lielo “LMT” skatuvi, kur no pulksten 17.30 piedāvās publikai īstenu “labsajūtas mūziku”. Kāds no amerikāņu hiphopa mūzikas kritiķiem viņa pēdējo albumu trāpīgi nodēvējis par “skaņu celiņu, kura pavadījumā smieties, iedzert un laiku pa laikam arī uzdejot”.

Jānis Sildniks: VIŅA savu setu noslēdz ar “Tēja ar karalieni”, ko ļaudis uztver ar gavilēm — viena no dziedātājas pazīstamākajām diesmām, kas daudziem noteikti šķitīs kontekstuāli arī ar festivāla naktīm.

Jānis Sildniks: Iespējams, vienīgā Beverīnas novada pārstāve šogad festivālā “Positivus” – repere VIŅA jeb Zelma Jēgere. Kopš reizes, kad mūziķe “Pieci.lv” ēterā ar repa rīmēm duelējās ar manu kolēģi Eduardu, ir pagājis krietns laiciņš un nu VIŅA ir atpazīstama gan ar vairākiem veiksmīgiem singliem, albumu, kā arī dalību projektā “Bandmaster”. Šodien Zelma uz skatuves kāpj ar pavadošo sastāvu un pulcē pagaidām sestdienas lielāko pūli, uz skatuves pat apraudoties.

Eduards, Reperis: Negaisa mākoņi slīd garām un laikam gumijniekus jāliek atpūtā.

Aivars Madris: Pašmāju indīpopa žanra pārstāvis Chris Noah pirms savas uzstāšanās uz "Narvesen" skatuves sarunā ar "DELFI TV" stāsta par topošo albumu un demonstrē jaunu dejas soli "Putriņas ēšana".

Kārlis Arājs: Ārā nav viesulis, bet uz skatuves vētru sagriezis Wiesulis. Kā tas izskatās? Te bildes!

Aivars Madris: Latviešu hiphopa scēnā blakus puišiem pārliecinoši darbojas arī meitenes, un VIŅA jeb Zelma Jēgere noteikti ir viena no spilgtākajām. Pavasarī VIŅA pārsteidza klausītājus ar lirisku koncertu klavieru pavadījumā, bet šodien, pulksten 16.45, uz "Lāčplēša" skatuves noteikti dārdēs dunoši basi.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Wiesulis un Sangvn, kuriem piepalīdz Galenieks sakurina krietnu pirti uz Narvesen skatuves. Dziesmu “Hārvijs Dents” teju visi var noskaitīt no galvas.

Eduards, Reperis: Kad iznāca Wiesuļa debijas albums "Fianchetto", Rīgā plosījās vētra. Vai reperim izdosies sasaukt negaisu arī šoreiz? Ceru, ka, līdzīgi Prusakam vakar, tomēr mēģinās manifestēt saulainu laiku. Pie "Narvesen" skatuves agrie pēcpusdienas koncerti turpina pulcināt kuplu skaitu aktīvu klausītāju.

Jānis Sildniks: Rīkotāji ziņo, ka šodien ir atradies pilots un Rīgā būs ieradies ne tikai Rokijs, bet arī Megana. https://twitter.com/positivus/status/1548296591873691650

Jānis Sildniks: Vairākkārtīgi (ar to domājot – divreiz) esmu saņēmis jautājumu, ko vilkt uz festivālu, jo ir plāns to apmeklēt šodien. Īsā atbilde: ir jābūt gatavam līdz pusnaktij staigāt kā t-kreklā un džemperī tā rudens jakā un lietusmētelī.

Jānis Sildniks: Aiz mediju telts savelkas nelāgs paskats. Līdz šim laikapstākļi ir kompensējuši lietaino vakardienu un cerēsim, ka arī šis skats virzīsies kaut kur citur, jo arī es savu nogales izmirkšanas devu jau jūtos saņēmis.

Aivars Madris: Festivāla otrā diena godam turpina vakar iesākto tendenci uzlādēt klausītājus ar labāko no latviešu hiphopa "dārgumu lādes". Pulksten 16.15 uz "Narvesen" skatuves sāks "plosīties" Wiesulis, kura šogad iznākušais debijas albums "Fianchetto" izpelnījies daudzus labus vārdus no scēnas pārzinātājiem. Hiphopa apskatnieks Edvards Kuks pat solījies apēst savu cepuri, ja turpmākās desmitgades laikā Wiesulis latviešu repā neatstās paliekošu zīmi.

Kārlis Arājs: Mums festivāls nav plezīrs saulainā laikā, nē, tas ir smags darbs. Jau drīzumā redzēsiet vienu no darba augļiem – Monikas sarunu ar Chris Noah.

Jānis Sildniks: Savu uzstāšanos EHR busiņā sācis dīdžejs [Ex] Da Bass, kurš sociālajos tīklos sacēla nelielu viedokļu vētru, paužot skarbu vērtējumu par atsevišķiem festivāla izvēlētajiem dīdžejiem.

Kārlis Arājs: "Positivus" nav tikai par mūziku, piemēram, "Kino Bize" teltī tūliņ jeb pulksten 16 varēs vērot vienu no pēdējo gadu interesantākajām kino lentēm – "Another Round" –, kur Mads Mikelsens attēlo skolotāju, kurš atklāj, ka nedaudz iedzerot, darbs kļūst daudz vieglāks. Bet der atcerēties, ka atslēgas vārds ir "nedaudz", tāda ir gan filmas morāle, gan atgādinājums visiem festivāla viesiem.

Eduards, Reperis: "Gram-of-fun" ir perfekti pieskaņots šai laiskajai, saulainajai sestdienai. Cilvēki uzkarst saulē un viegli līgojas līdzi.

Eduards, Reperis: "Gram-of-fun" uz Lāčplēša skatuves. Priekš eksperimentālas mūzikas skan visnotaļ pēc deju mūzikas ar fanka elementiem, taču apģērbs gan ir ļoti drosmīgs. Meklēju ēnu, jo joprojām esmu saģērbies par siltu, gaidot lietu.

Edgars Bāliņš, Eksperts: $ourJ uz savu aktīvāko dziesmu “Ravekid” izaicina publiku izveidot brangu mošpitu un tas izdevās godam. Pavisam noteikti viens no iespaidīgākajiem koncertiem uz “Narvesen” skatuves šajā festivālā, šodienas latiņa pacelta ļoti augstu.

Eduards, Reperis: Šodien visa teritorija ir sausa, pateicoties jūlija saulei. Fonā SourJ jau ir uzsācis dienas pirmo mošpitu, kamēr es domāju, vai nevajadzētu pārvilkt gumijas zābakus uz kedām.

Nora Rieksta: Bez telšu pilsētiņas nav festivāla. Šogad Lucavsalā tā ir pavisam neliela – tur var apmesties vien 2000 festivāla apmeklētāju. Sestdienas rītā telšu pilsētiņā apgaitā devās “Delfi” fotogrāfs Kārlis Dambrāns.

Aivars Madris: Plkst. 15.30 uz Lāčplēša skatuves radošu muzikālo meklējumu cienītājus priecēs mūsu kaimiņi – igauņu indīmūzikas grupa "Gram-Of-Fun". Viens no viņu jaunākajiem singliem, cita starpā, veltīts vasaras baudīšanai.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Lai gan pirmais reperis šovakar uz Narvesen skatuves bija Edavārdi, kurš pievienojās grupai “Nova Koma”, šobrīd uz jaunās zvaigznes $ourJ pirmo Positivus koncertu sanācis pamatīgs atbalstītāju pulks. Izskan visi lielākie hiti “Atpakaļ skolā”, “Iesit man pa back” un citi. Protams, visvairāk tiek gaidīts 2020. gada vasaras grāvējs “Draugs mans”.

Kārlis Arājs: Dzīvojot vēl vakardienā, bet ar skatu šodienā, atskatīsimies uz vakardienas sarunu Rolandu Če, no kuras galīgi nav skaidrs, vai redzēsim viņu šovakar uz skatuves kopā ar ansi, bet izslēgts tas nav, jo viņš ir vienīgais viesmākslinieks anša iepriekšējā albumā "Liela māksla". @delfilv 🎤 Reperis Rolands Če rada intrigu - vai mēs viņu rīt redzēsim uz skatuves kopā ar ansi? To varēšot noskaidrot tikai apmeklējot koncertu. Bet tikmēr viņš ir gatavs mudināt publiku stādīt jaunus mošpitu “rekordus”, atzīstot, ka jaunais albums “Visurgājējs” tiešām vislabāk skan “dzīvajā“. #DelfiTV #Positivus ♬ original sound - delfi.lv

Kārlis Arājs: Festivāla otrā diena tik sākusies, bet viens no lielākajiem līdzdziedamajiem gabaliem "Draugs mans", ko izpilda viens no jaunajiem Latvijas izpildītājiem $ourJ, atskanēs jau tagad, jo mākslinieks pulksten 15 ieņem vietu uz "Narvesen" skatuves. Sagaidāms, ka dziedās līdzi daudzi.

Nora Rieksta: Ievērojiet likumus un saudzējiet sevi! https://www.delfi.lv/news/national/criminal/positivus-sakti-17-administrativa-parkapuma-procesi.d?id=54552690

Nora Rieksta: "Positivus" pirmajā dienā četrām personām bijusi nepieciešama hospitalizācija, atsaucoties uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto informāciju ziņo aģentūra LETA. Vēl četras personas atteikušās no hospitalizācijas. "Principā nav konstatētu smagu traumu un nopietnu veselības sarežģījumu," teica dienesta pārstāve Ilze Upīte-Zavjalova.

Jānis Sildniks: "Nova Koma" uz skatuves pievienojas Edavārdi. Šī mūziķu apvienība vēsturē ieies ar savdabīgu faktu: 2020. gada albums "Vismaz 9 reizes" tika nominēts Zelta mikrofonā gada labākajam rokmūzikas albumam, kas tīri tehniski nozīmēja, ka starp gada labākajiem rokmūziķiem bija reperi. Vai tas pielika punktu klišejiskajam divtūkstošo gadu tematam "reperi pret metālistiem"?

Nora Rieksta: Kamēr "Positivus" otrā diena vēl tikai iesilst, pakavēsimies atmiņās par vakardienu. Grupa "Sudden Lights" sarunā ar "Delfi TV" stāstīja par savu festivālu pieredzi un muzikālajām aktualitātēm, kā arī parādīja savu īpašo dejas soli.

Jānis Sildniks: “Nova Koma” allaž priecē ar savu autentiskumu un vienkāršību, apvienībai pa visām malām spraucoties cauri faktoram, ka tā ir grupa visās šī vārda nozīmēs. Vienlaikus alternatīvais skanējums nav traucējis sasniegt arī vairākas Zelta mikrofona nominācijas.

Jānis Sildniks: Festivāla otro dienu uz “Narvesen” skatuves atklāj garāžroka grupa “Nova Koma”, kura, ja nemaldos, ir vienīgā šāda tipa rokgrupa festivālā.

Nora Rieksta: Festivāla rīkotāji sociālajos tīklos ziņo, ka Rīgā jau ieradies šī vakara galvenais mākslinieks A$AP ROCKY https://twitter.com/positivus/status/1548241140322750464?ref_src=twsrc%5Etfw

Kārlis Arājs: Atgādinām arī to, ka festivālu šodien var apmeklēt arī tie cilvēki, kam nopirktas biļetes tikai uz piektdienu. Šāds notikumu pavērsiens saistīts ar to, ka piektdien paredzētais Megan Thee Stallion koncerts pārcelts uz sestdienu. Ar aktuālo festivālu programmu var iepazīties "Positivus" oficiālajā lietotnē.Tāpat, lai arī gaidāms lietus, der atminēties, ka festivāla teritorijā lietussargus ienest nedrīkst. Šis tiešām tiek uzraudzīts un piektdien pie ieejas varēja novērot vairākus lietussargus, kam neviena aproce nederēja.

Nora Rieksta: Pavisam drīz sāksies otrās dienas muzikālā programma un uz "Narvessen Stage" kāps grupa "Nova Koma". Koncerta sākums pulksten 14

Kārlis Arājs: Meteorologi arī šodien nav pārliecināti par to, kas gaidāms, taču prognozēs manāmas bažas par iespējamu lietu un pat pērkonu. Proti, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis brīdinājumu, ka tuvākās vienas līdz trīs stundu laikā gaidāms pērkona negaiss, kurā vēja brāzmas var sasniegt pat 19 metrus sekundē. Temperatūra Rīgā toties turēsies ap 19 grādiem, taču jārēķinās, ka vakarā tā var nokrist līdz vien +13 grādiem, tamdēļ kāds džemperis noteikti noderētu somā, kas paņemta līdzi.

Nora Rieksta: Labdien, “Delfi” lasītāji! Rīgā turpinās “Positivus” festivāls un “Delfi” komanda līdz pat pusnaktij informēs par aktuālālo pasākuma norises vietā Lucavsalā, kā arī tās apkārtnē.

