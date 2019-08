Ar vairākiem koncertiem 10. jubileju svinēs mūzikas izdevniecība 'I Love You Records'

Šoruden Latvijas neatkarīgajam mūzikas apgādam "I Love You Records" aprit 10 gadi. Apaļā jubileja tiks svinēta ar koncertu sēriju, kurā uzstāsies gan izdevniecības mākslinieki, gan viesi, portālu "Delfi" informē izdevniecības pārstāve Dace Volfa.

"I Love You Records" sāka darbību 2009. gada rudenī, kad laida klajā savu pirmo ierakstu – neilgu laiku pastāvējušās grupas "Zvani" koncertierakstu no "I Love You" skatuves "Positivus" festivālā. Šis albums CD formātā tikai izdots tikai 100 eksemplāros un pašlaik ir kļuvis par lielu retumu.

Sekoja sadarbība ar mūziķi Goran Gora, igauņu grupu "Ewert and The Two Dragons", eksperimentālā roka duetu "Mona De Bo", dziesminieci Alisi Josti, grupām "Laika suns" un "Židrūns" un citiem māksliniekiem. Izdevniecības pēdējo gadu veiksmīgākie mūziķi ir duets "Super Besse" no Baltkrievijas, kas ar dziesmām no saviem diviem albumiem regulāri uzstājas Eiropas klubos un festivālos. Līdz šim "I Love You Records" izdevuši 26 mūzikas albumus. 2016. gadā apgāds kļuva par pilntiesīgu Eiropas neatkarīgo mūzikas kompāniju asociācijas IMPALA biedru.

"I Love You Records jau nav tikai organizācija vai uzņēmums, tie ir konkrēti cilvēki ar līdzīgiem, bet par laimi dažādiem viedokļiem, kas ir sanākuši kopā, lai darītu to, kas patīk un, iespējams, tādu, ko novērtē arī citi cilvēki," uzskata viens no izdevniecības dibinātājiem Uldis Pabērzis.

"I Love You Records aprit 10 gadi un vienīgā vēlme to nosvinēt ir ar koncertu sēriju līdz gada beigām, kuros varētu atrādīt gan pašu māksliniekus, gan ievērības cienīgas mūzikas aktualitātes ārpus Latvijas," saka izdevniecības mākslinieciskais direktors Bruno Roze. "Galu galā tas arī ir mūsu pamatuzdevums – iepazīstināt klausītājus ar mūziku, par kuru viņi, iespējams, nezināja. Tāpēc katram mūsu māksliniekam šajā koncertu sērijā blakus liekam kaut ko, kas mums liekas uzmanības vērts."

"I Love You Records" jubilejas sērijas pirmie koncerti:

14. septembris: "Židrūns" un shishi (LT), K.K. fon Stricka villā

19. septembris: Alise Joste un "Nesen", K.K. fon Stricka villā

28. septembris: "Super Besse" (BY) un "Human Tetris" (RU), klubā "One One"

18. oktobris: "Laika suns" un "Kabloonak" (LT), K.K. fon Stricka villā