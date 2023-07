Ar vērienīgu programmu atzīmēs Saulkrastu džeza festivāla 25 gadu jubileju

Jau nākamnedēļ Saulkrastos atkal ieskanēsies džeza mūzika. No 20. līdz 22. jūlijam Saulkrastu pilsētas estrādē norisināsies viens no vērienīgākajiem džeza mūzikai veltītajiem festivāliem Latvijā – XXV "Saulkrasti Jazz Festival 2023", "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Trīs dienu laikā uz skatuves kāps izcili džeza mūzikas mākslinieki no Anglijas, Francijas, ASV, Kanādas, Zviedrijas, Itālijas, Norvēģijas, Mozambikas, Kotdivuāras, Latvijas un Lietuvas, piedāvājot bagātīgu ceļojumu džeza pasaulē. "Saulkrasti Jazz Festival" šogad svin savu 25 gadu pastāvēšanas jubileju, tādēļ džeza svētki šogad plānojas īpaši vērienīgi.

20. jūlijā festivālu spoži atklās pasaulē slavenais vokālais a capella sekstets "Accent", kurā apvienojušies seši jauni vokālā džeza pionieri no piecām dažādām pasaules valstīm. "Accent" mūziku raksturo piesātināta sešu augstvērtīgu vokālu harmonija, kas ikvienā raisīs pozitīvas emocijas. "Viena no apbrīnojamākajām jaunajām vokālajām grupām pasaulē" – tā par "Accent" saka atzīti mūzikas kritiķi.

Festivāla atklāšanas vakara koncerta otrajā daļā muzicēs izcilais trombonists un komponists Massimo Morganti no Itālijas, kurš pavisam nesen pasaules tūres ietvaros uzstājās kopā ar slaveno bundzinieku Dave Weckl. Kopā ar Massimo uz skatuves kāps itāļu dziedātāja un brīnišķīgās balss īpašniece Marta Giulioni. Itāļu māksliniekiem pievienosies viens no labākajiem un pieredzes bagātākajiem džeza orķestriem Latvijā – "Mirage Jazz Orchestra".

Festivāla otro dienu 21. jūlijā raksturo īpaši koši un dinamiski kontrasti. Koncertu ar vērienu atklās "Ivan Mazuze Band" (Mozambika, Norvēģija). Ivan Mazuze izcilā saksofona spēle dziļi sakņojas Āfrikas mūzikā un melodijās, kuras atbalsta spēcīga ritma sekcija, dodot brīvu vietu improvizācijai un radot kustīgu ainavu starp džezu un Āfrikas skaņu motīviem.

Koncerta otrajā daļā Āfrikas kontinentu pārstāvēs vēl viena džeza zvaigzne – soula dziedātāja ar maigo un melodisko balsi – Cecilia Verny no Kotdivuāras, kas uzstāsies kopā ar Šauļu "Big Band" no Lietuvas. Cecīlijai šī nebūs pirmā reize Saulkrastos. Pirms pieciem gadiem "Saulkrastu Jazz Festival" 20 gadu jubilejas ietvaros dziedātājas uzstāšanās tika pavadīta ar stāvovācijām, tādēļ ar nepacietību tiek gaidīta Cecīlijas atgriešanās uz džeza festivāla skatuves. Šogad kotdivuāras dziedātāja vedīs klausītājus ceļojumā caur soula, blūza, afro un roka žanriem.

"Saulkrasti Jazz Festival 2023" noslēguma koncerts 22. jūlijā notiks trīs daļās. Koncertu atklās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas bigbends, kuru vada mūziķis un komponists Deniss Paškevičs. Turpinājuma uzstāsies Kvartets "LUPA", kas spēcīgi sevi pieteica 2016. gadā. Kvartets darbojas instrumentālās, elektroniskās un analogajā "modern fusion" mūzikas laukā. Šogad "LUPA" saņēma Latvijā augstāko atzinību – Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons 2023" kategorijā Labākais džeza vai fanka mūzikas albums.

Jubilejas festivālu noslēgs enerģiskie un harizmātiskie "Soul Train & Reggie Saunders" no Šveices un ASV. Grupa kāps uz skatuves kopā ar savu ilggadējo partneri, ārkārtīgi izklaidējošo soul mūzikas izpildītāju Redžiju Saundersu, kas ar savu pozitīvo enerģiju radīs īstu ballītes gaisotni.

"Škiet, pavisam nesen Saulkrastu sanatorijā (tagad Minhauzena Unda) rīkojām pirmo Baltijas bundzinieku saietu 25 dalībniekiem. Tas bija 1997. gadā," stāsta "Saulkrasti Jazz Festival" direktors Raimonds Kalniņš. "Daudz visādi joki un atgadījumi pa šo laiku ir bijuši, gan smieklīgi, gan ne tik smieklīgi... Laiki ir mainījušies, taču ceturtdaļgadsimta pastāvēšanas laikā festivāls ir nemainīgi spējis piedāvāt izcilus Latvijā un visā pasaulē atzītu mākslinieku koncertus. Ceru, ka arī 25. jubilejas festivāls apmeklētājiem paliks atmiņā un Saulkrasti būs tā vieta, kur vienmēr prieks atgriezties!"

Pēc trīs gadu pārtraukuma festivāla laikā atkal notiks meistarklases jaunajiem mūziķiem. Meistarklases notiks visu nedēļu, no 17. līdz 22. jūlijam. Interesenti aicināti pieteikties saulkrastijazz.lv.

Biļetes uz festivāla koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.