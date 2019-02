Ar vienīgo koncertu Latvijā uzstāsies amerikāņu džeza virtuozs Džastins Kaflins ar trio

8. martā pulksten 19.30 Dzintaru koncertzālē ciklā "Jūrmala Jazz" ar vienīgo koncertu Latvijā Eiropas turnejā uzstāsies neredzīgais amerikāņu džeza virtuozs, pianists Džastins Kaflins (Justin Kauflin) ar trio, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Kaflins tiek raksturots kā unikāls talants un spēcīga personība, kuram slavas vārdus veltījušas lielākās džeza leģendas.

Pianista karjeru Džastins Kaflins uzsācis 15 gadu vecumā un kopš tā laika guvis lielu atzinību: pašlaik jaunais mūziķis ir viens no pieprasītākajiem jaunajiem džeza pianistiem, ko pierāda gan 2012. gadā "VEER Magazine" piešķirtais apbalvojums "Gada džeza mākslinieks", gan uzvara tā paša gada VSA Starptautiskajā jauno solistu konkursā, gan lieliskie rezultāti prestižajā "Thelonious Monk" konkursā, kā arī uzstāšanās UNESCO Starptautiskajā džeza dienā Parīzē 2015. gadā.

Īpašu vietu mūziķa profesionālajā izaugsmē ieņēmis nu jau aizsaulē aizgājušais trompetists, džeza leģenda Klārks Terijs (Clark Terry), kurš par Džastinu Kaflinu teicis: "Viņš ir zvērs pie klavierēm! Un viens no brīnišķīgākajiem cilvēkiem, ko pazīstu." Jaunā mūziķa un viņa mentora attiecības iemūžinātas vairākkārt apbalvotajā dokumentālajā filmā "Keep on Keepin' on".

Kaflins saņēmis apbalvojumus no prestižākajiem džeza festivāliem visā Amerikā, 2011. gadā parakstījis sadarbības līgumu ar leģendāro producentu, "Grammy" balvas par mūža ieguldījumu ieguvēju Kvinsiju Džounsu (Quincy Jones).

Prestižais laikraksts "The New York Times" par Džastinu Kaflinu raksta: "Kaflina trumpji ir pieskāriena meistarība, vēlme izzināt harmoniskos dziļumus un romantisks eksperimentētāja izsalkums attiecībā uz repertuāru. Viņš var paņemt vienu motīvu no Bītlu dziesmas "A Day in the Life" un radīt veselu svinga koncertu!"

Savā daiļradē Kaflins cenšas apvienot džeza tradīciju ar novatoriskiem meklējumiem. "Viņa kompozīcijas izstaro godīgumu un kaislību," – tā raksta "Revive Music". Ar savu trio viņš uzstājies visā pasaulē, savukārt 2018. gada septembrī nāca klajā viņu jaunākais albums "Coming Home".

Džastina Kaflina trio koncerts notiks ciklā "Jūrmala Jazz", kas klausītājiem Dzintaru koncertzālē piedāvā baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.