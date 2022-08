Ar Vivaldi 'Gadalaikiem' Grobiņas pilsdrupās atklās Dienvidkurzemes festivālu 'Rimbenieks'

Liepājas Simfoniskā orķestra un Dienvidkurzemes novada pašvaldības kopīgi rīkotais Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks" tiks atklāts piektdien, 12. augustā, pulksten 20 ar īpaši krāšņu Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu Grobiņas Livonijas ordeņa pilsdrupās.

Kā "Delfi" informē Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) pārstāvji, maestro Gintara Rinkeviča vadībā Antonio Vivaldi vijoļkoncertu ciklu "Četri gadalaiki" atskaņos orķestra koncertmeistare Līga Baltābola. Koncertā klausītāji varēs baudīt arī Pētera Čaikovska skaisto Serenādi stīgu orķestrim.

Kā norāda rīkotāji, dienu vēlāk, 13. augustā, pulksten 15 šī koncertprogramma skanēs arī Kazdangas kultūras namā. Abus koncertus publika varēs apmeklēt bez maksas.

Vijolniece Līga Baltābola par atklāšanas koncertu teic: "Vivaldi "Gadalaiki" ir mūžīga muzikāla vērtība, kas atkal un atkal no jauna uzmirdz koncertos un festivālos visā pasaulē, un, lai arī šī mūzika ir tik atpazīstama un šķietami jau no galvas zināma, tomēr filigrānajās pasāžās vienmēr atrodas vieta jaunām muzikālās domas niansēm. Un man ir milzīgs prieks tās atkal no jauna meklēt, atrast un aizrautīgi sniegt klausītājiem. Pavisam nesen atskaņots "Lielajā dzintarā" dažādu video projekciju, krāsu un gaismas saspēlē, šoreiz Vivaldi būs piedzīvojams savā autentiskajā skaistumā, kur skaņu rakstā atainotā putnu vīterošana sasauksies ar dzīvām putnu dziesmām vasaras pilnbriedā zaļojošajos kokos Grobiņas pilsdrupās."

Kā ziņots iepriekš, mūzikas festivāls "Rimbenieks" pie klausītājiem ierodas jau otro vasaru un ar 14 dažādiem koncertiem šomēnes apceļos Dienvidkurzemi. Koncerti notiks tādās gleznainās novada vietās kā Kazdanga, Grobiņa, Krūte, Gramzda, Kalēti, Durbe, Pāvilosta, Aizpute, Nīca, Jūrmalciems, Dēsele. Trīs no tiem skanēs arī Liepājā.

Festivāla koncertos lielākoties skanēs kamermūzika, ko spēlēs LSO mūziķu veidoti ansambļi, pieaicinot arī citus solistus.

Svētdien, 14. augustā, pulksten 15 Krūtes-Bārtas ev. lut. baznīcā enerģiska dzīvesprieka pilnu koncertu sniegs Liepājas mežragu kvartets kopā ar spožo flautisti Egiju Sproģi. Programmā iekļauta gan Kārļa Marijas Vēbera un Johana Sebastiāna Baha, gan Žorža Bizē, Džuzepes Verdi un Franča Doplera mūzika. Skanēs arī skaisti skaņdarbi no latviešu klasiķu Jāņa Mediņa, Emīla Dārziņa un Pētera Vaska daiļrades.

Tikmēr 14. augustā pulksten 18 Gramzdas ev. lut. baznīcā izsmalcinātā koncertprogrammā solista lomā koncertēs arī Liepājas Simfoniskā orķestra jaunais galvenais diriģents – klarnetists Guntis Kuzma. Kopā ar orķestra jaunās koncertmeistares Līgas Baltābolas vadīto Liepājas stīgu kvartetu viņš atskaņos vienu no visvairāk apbrīnotajiem Volfganga Amadeja Mocarta skaņdarbiem – Klarnetes kvintetu La mažorā un Georga Pelēča "Rundāles kvintetu". Šī koncertprogramma izskanēs arī 15. augustā pulksten 19 Dēseles dzirnavās.

Pilna festivāla programma, kā arī koncertvietu karte atrodama LSO mājaslapā. Festivāla "Rimbenieks" koncerti ārpus Liepājas ir bez maksas.