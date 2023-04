'Arēnā Rīga' ar lielkoncertu uzstāsies skotu grupa 'Nazareth'

Šī gada 12. aprīlī "Arēnā Rīga" ar lielkoncertu uzstāsies populārā skotu rokgrupa "Nazareth", portālu "Delfi" informēja Levs Berezins no portāla "balticevents.info".

Skotijā bāzētā rokgrupa dibināta 1969. gadā, un tās sastāvā bija ģitarists Menijs Čarltons, vokālists Dens Makkafertijs, basģitārists Pīts Egnū un bundzinieks Darels Svits. Kopš dibināšanas brīža grupas kolektīvs laika gaitā ir piedzīvojis dažādas pārmaiņas.

Pirmie "Nazareth" albumi un kompozīcijas tapa grupas dalībnieku dzimtajā pilsētā Danfermlinā, pašiem māksliniekiem raksturojot savu mūziku ka "roka, kantrī un skotu tautas mūzikas elementu sintēzi".

No "Deep Purple" pārnākušā producenta Rodžera Glovera vadībā "Nazareth" mūzikā sāka dominēt hārdroka motīvi. Tādi albumi kā "Rampant" (1974), "Hair Of The Dog" (1975) un "Close Enough For Rock n roll" (1976) šodien atzīti par hārdroka šedevriem.

"Nazareth" Rīgā uzstāsies Eiropas koncerttūres laikā. Šovā skanēs tādas dziesmas ka "Love Hurts", "Dream On", "This Flight Tonight" un daudzi citi populāri grupas skaņdarbi.